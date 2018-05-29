Олимпийская реновация: кто возглавит наш спорт?

Выборы президента и руководящих органов ОКР состоятся на Олимпийском собрании. На место президента организации зарегистрированы два кандидата, и оба — четырехкратные олимпийские чемпионы. Это почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) пловец Александр Попов и фехтовальщик, нынешний первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков. Действующий президент ОКР Александр Жуков не будет выставлять свою кандидатуру, решив сосредоточиться на политической карьере.

На 25 позиций в исполкоме ОКР зарегистрированы 34 кандидата. При этом надо учитывать, что избранный президент, действующие и почетные члены МОК для России (это Попов, Виталий Смирнов, Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева), генеральный секретарь и генеральный директор ОКР получат свои места автоматически.

Оставшиеся позиции будут распределены среди представителей федераций, региональных олимпийских советов и других претендентов, подавших свои заявки.

Вице-президенты ОКР будут избраны из членов исполкома. При этом президент ОКР имеет право предлагать делегатам Олимпийского собрания своих кандидатов. Важно, что большинство голосов на собрании будут иметь представители федераций по олимпийским видам спорта — по три голоса от каждой федерации. Также смогут голосовать члены МОК, представители региональных олимпийских советов и олимпийских академий.

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

Выборам первого лица ОКР предшествовали отчетно-выборные конференции в большинстве федераций по зимним видам спорта. Только керлингисты и бобслеисты пока не подвели итогов олимпийского цикла, но им неизбежно придется сделать это до конца лета — согласно правилам все мероприятия по возможной смене власти должны состояться не позднее, чем через полгода с момента окончания Игр. Главный результат выборов в федерациях — глобальных перемен не произошло. Только Союз биатлонистов России получил нового руководителя. Для сравнения — четыре года назад президенты сменились сразу в трех федерациях.

На сей раз выборы во многих случаях оказались безальтернативными и откровенно скучными. Большой шанс на то, что такими же они станут в ближайшее время и в федерации керлинга. Ее руководство, напомним, обещало в полном составе уйти в отставку, если будет доказана вина в преднамеренном употреблении допинга в Пхенчхане Александром Крушельницким. Но дело затягивается, и ясность здесь навряд ли наступит раньше осени.

Что касается выборов в федерации бобслея, то они, в отличие от остальных, могут выдаться достаточно бодрыми. Оппоненты действующего президента Александра Зубкова уже написали несколько открытых писем и заявлений в прокуратуру с обвинениями руководителя в нарушении антидопингового законодательства. Над Зубковым действительно висит вердикт МОК с признанием его вины в подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. В случае смены власти в Международном союзе биатлонистов это может обернуться неприятностями. Но трудности бывшего суперпилота не пугают, и Зубков все равно намерен выставлять свою кандидатуру. Поддержат ли его коллеги — одна из интриг предстоящего лета.

НЕ В НАЗВАНИИ СЧАСТЬЕ

Еще одна важная спортивно-политическая тема — как будет «отдавать долги» за свою победу новый глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Четырехкратный чемпион мира выиграл у своего оппонента Виктора Майгурова во многом благодаря активной поддержке регионов. Но оказался под сильным давлением своих избирателей при попытке сформировать тренерский штаб сборной страны.

В итоге вышла не очень красивая история с назначенным и тут же уволенным Валерием Польховским, и стало понятно, что Драчеву пока тяжело принимать самостоятельные решения без оглядки на наше очень своеобразное биатлонное сообщество.

Необычная история вышла с выборами в Союзе конькобежцев России. Один из долгожителей нашего спортивного топ-менеджмента — бизнесмен Алексей Кравцов — сначала отказался от руководства СКР, но затем дал себя уговорить, и остался. При этом организация внезапно сменила название, став Федерацией конькобежного спорта России. Внятных объяснений по этому поводу не дано, но всем понятно, что в безоблачной ситуации на смену юридического лица никто не пойдет. Правда, имя сменила еще и федерация горнолыжного спорта и сноуборда. Но эта перемена точно чисто техническая — из названия исчезло слово «сноуборд». Сноубордисты отделились от горнолыжников еще четыре года назад, но окончательно оформить развод удалось только сейчас.

СВЕЖАЯ КРОВЬ

Кто же будет фаворитом на выборах президента ОКР? Им считается Станислав Поздняков, которого выдвинули 35 федераций — половина из тех, что входит в ОКР. Если все они проголосуют за своего выдвиженца, победа легендарному фехтовальщику практически гарантирована. Александр Попов сделал ставку на точечную поддержку — за его избрание высказались, например, знаменитый боец ММА Федор Емельяненко, лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин и главное — глава Стрелкового союз Владимир Лисин, человек обладающий серьезными организационными и финансовыми ресурсами.

Вообще предстоящие выборы можно представить как противостояние двух миллиардеров из списка «Форбс», ведь Поздняков пользуется поддержкой Алишера Усманова, главы Международной федерации фехтования. Однако это обстоятельство не отменяет только факта, что и Поздняков, и Попов — самостоятельные фигуры, великие чемпионы, привыкшие к честной и бескомпромиссной борьбе. Принципиального различия в предвыборных заявлениях претендентов замечено не было — оба намерены вытаскивать наш спорт из того места, где он оказался. Оба претенденты современные люди, имеющий административный опыт и хорошо представляющие себе как устроен мировой спорт.

Ключевым моментом здесь может стать команда, которую смогут привлечь кандидаты к управлению Олимпийским комитетом России. Некоторые топ-менеджеры работают в ОКР очень давно, и организация нуждается в притоке «свежей крови». Пока ни Поздняков, ни Попов не назвали имен тех людей, которых готовые привести к управлению нашим спортом. Но у них есть шанс озвучить имена прямо на Олимпийском собрании. А в том, что оба харизматичных претендента способны повести людей за собой, нет никаких сомнений.