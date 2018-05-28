Международный олимпийский университет — теперь в ОКР

— Идея создания РМОУ появилась, когда задумывалось проведение Олимпийских игр в Сочи, а в церемонии закладки первого камня там принимал участие тогдашний президент МОК Жак Рогге, — поделился воспоминаниями в понедельник во время торжественной церемонии разрезания ленточки президент ОКР Александр Жуков. — Проект стал очень успешным, потому что спортивные менеджеры с международным олимпийским образованием сегодня востребованы во всём мире. ОКР с каждым годом расширяет сотрудничество с РМОУ. Если раньше в нём обучались в основном спортсмены, закончившие карьеру, а также иностранные студенты, то сейчас на широкой основе повышают квалификацию наши спортивные менеджеры, представители олимпийских советов в регионах.

— Мы совершили естественный шаг — приблизились к нашим учредителям, с которыми тесно работаем, — подчеркнул в свою очередь ректор РМОУ Лев Белоусов. — Для нас важна дистанция. Теперь мы нашли постоянное пристанище там, где спортивные федерации доступны не только по электронной почте. Ближе становится и руководство ОКР. Видим в этом синергию, дающую возможность развиваться дальше, глубже понимать задачи Олимпийского комитета в плане подготовки кадров и предлагать программы, которые в большей степени отвечают потребностям. Новомодное слово «синергия» обыграла и Яна Гриб, директор проектного офиса компании «Норильский Никель», финансирующей совместные программы ОКР и РМОУ.

— Наш проект — прекрасный пример синергии, взаимодействия государства, образования, спорта, бизнеса, направленный на поддержку молодёжи, — отметила она. — Как следствие, это вклад в будущее страны. Такие проекты позволяют нам всем ощутить себя частью большой команды — команды России.

В ходе состоявшейся затем презентации ректор Белоусов отметил, что международного олимпийского университета больше нет нигде, и что РМОУ стал первым в стране университетом (раньше МГУ), Попечительский совет которого возглавил Президент РФ Владимир Путин.