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18:05 (мск), источник: TeamRussia.pro

Международный олимпийский университет — теперь в ОКР

В здании Олимпийского комитета России отныне будет располагаться новое московское представительство Российского международного олимпийского университета (РМОУ) — уникального учебного заведения, основанного в 2009 году в Сочи и готовящего спортивных менеджеров, а также осуществляющего переподготовку тренеров и спортивных управленцев.

— Идея создания РМОУ появилась, когда задумывалось проведение Олимпийских игр в Сочи, а в церемонии закладки первого камня там принимал участие тогдашний президент МОК Жак Рогге, — поделился воспоминаниями в понедельник во время торжественной церемонии разрезания ленточки президент ОКР Александр Жуков. — Проект стал очень успешным, потому что спортивные менеджеры с международным олимпийским образованием сегодня востребованы во всём мире. ОКР с каждым годом расширяет сотрудничество с РМОУ. Если раньше в нём обучались в основном спортсмены, закончившие карьеру, а также иностранные студенты, то сейчас на широкой основе повышают квалификацию наши спортивные менеджеры, представители олимпийских советов в регионах.

— Мы совершили естественный шаг — приблизились к нашим учредителям, с которыми тесно работаем, — подчеркнул в свою очередь ректор РМОУ Лев Белоусов. — Для нас важна дистанция. Теперь мы нашли постоянное пристанище там, где спортивные федерации доступны не только по электронной почте. Ближе становится и руководство ОКР. Видим в этом синергию, дающую возможность развиваться дальше, глубже понимать задачи Олимпийского комитета в плане подготовки кадров и предлагать программы, которые в большей степени отвечают потребностям. Новомодное слово «синергия» обыграла и Яна Гриб, директор проектного офиса компании «Норильский Никель», финансирующей совместные программы ОКР и РМОУ.

— Наш проект — прекрасный пример синергии, взаимодействия государства, образования, спорта, бизнеса, направленный на поддержку молодёжи, — отметила она. — Как следствие, это вклад в будущее страны. Такие проекты позволяют нам всем ощутить себя частью большой команды — команды России.

В ходе состоявшейся затем презентации ректор Белоусов отметил, что международного олимпийского университета больше нет нигде, и что РМОУ стал первым в стране университетом (раньше МГУ), Попечительский совет которого возглавил Президент РФ Владимир Путин.

Ректор также рассказал, что обучение в РМОУ ведётся как на русском, так и на английском, что там работают преподаватели из 10 стран, а к чтению лекций привлекаются высокопоставленные деятели МОК, руководители международных спортивных федераций и известные в России спортивные управленцы, хорошо знакомые с реалиями нашей страны. За четыре года существования университета в нём обучались граждане примерно 50 стран, а среди субъектов Российской Федерации неохваченными остаются только три.

 Международный олимпийский университет — теперь в ОКР
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