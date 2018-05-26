«Они сами указали пальцем на себя». Наконец-то Россия во всем призналась?

Источник: РИА "Новости"

«Шаг в правильном направлении»

Французское издание L’Equipe на днях всколыхнуло информационное пространство сенсационной новостью о том, что получило в распоряжение письмо, направленное спортивными чиновниками из России в адрес Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Письмо подписано министром спорта Павлом Колобковым, главой Олимпийского комитета России Александром Жуковым и президентом Паралимпийского комитета России Владимиром Лукиным. Сенсационность заключалась в том, что по информации французского издания, в России полностью признали выводы всех расследований по допингу в стране. Это включало в себя исследования комиссия Паунда, Макларена и Шмида. Это очень важный момент, и чуть позже мы объясним почему.

Напомним, что признание выводов комиссии Макларена было одним из двух условий по восстановлению РУСАДА. Другим было получение доступа к архивам Московской антидопинговой лаборатории, возглавляемой на тот момент Григорием Родченковым. В L’Equipe нисколько не сомневались, что российские чиновники поступили правильно, признав использование допинга на государственном уровне.

«Безусловно, Россия сделала шаг в правильном направлении. Теперь ВАДА предстоит провести анализ, соответствует ли это письмо ожиданиям организации. Признание отчёта Макларена также является обязательным условием, поставленным Международной федерацией лёгкой атлетики (ИААФ) по восстановлению прав России, которые были отобраны 13 ноября 2015 года. Фактически выводы Макларена и были признаны, а на российское государство в вопросе использования допинга указали пальцем».

«Российские чиновники заявили, что ничего не знали о допинге»

А вот другое французское агентство AFP по-другому взглянуло на это письмо. В AFP также заявили, что получили в распоряжении переписку между российскими функционерами и ВАДА. Только риторика получилась иная. Давайте посмотрим, как эту информацию интерпретировали в AFP.

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«В этом письме написано, что русские признали тот факт, что допинг был системным, но не государственным. Это показано очень чётко, так как признание поддержки допинга на государственном уровне при помощи ФСБ на Олимпиаде в Сочи в 2014 году было ключевым выводом в докладе Ричарда Макларена. Но российские чиновники заявили, что ничего не знали о допинге. В письме также в очередной раз опровергли показания Григория Родченкова, приведя в пример решение CAS о снятии санкций с 28 российских спортсменов. Получается, что русские так и не согласились с одним из ключевым условий ВАДА, заявив, что намерены провести собственное расследование».

В AFP также отметили, что члены МОК на заседании исполкома и совета учредителей ВАДА, который прошёл 16—17 мая в Монреале, выступили за снятие санкций с России. Издание ссылается на анонимный, но проверенный источник в организации. Комитет ВАДА встретится 14 июня, чтобы решить, снимать ли дисквалификацию с РУСАДА или нет. Письмо Колобкова, Жукова и Лукина, безусловно, стало новым фактором в этом деле. Осталось понять, какой вариант письма был настоящим.

«Колобков балансирует между ВАДА и российской общественностью»

Британское издание Inside the Games дождалось комментария самого Колобкова по данному вопросу, который министр спорта РФ дал во время проходящего в Санкт-Петербурге Международного экономического форума. Колобков заявил, что Россия признаёт исключительно доклад Шмида, но никак не доклад Макларена. Журналист издания Ник Батлер рассуждает, чем обусловлены подобные высказывания министра.

«Скорее всего, Колобков просто балансирует между требованиям ВАДА и банальным сохранением лица перед российской общественностью и правительством. В письме указаны реформы, которые проводятся в России по борьбе с допингом. В частности, говорится об уголовном наказании за подстрекательство спортсменов к использованию запрещённых препаратов, а также введении санкций в отношении лиц, задействованных в систематическом использовании допинга. Странно только, что в этом письме ни слова не сказано про вторую часть требований ВАДА, а именно про открытие доступа к архивам Московской лаборатории».