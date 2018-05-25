L’Equipe: Российские власти признали доклад Макларена
Всемирное антидопинговое агентство получило письмо из России, в котором выражается сожаление в связи с манипуляциями
Всемирное антидопинговое агентство получило письмо из России, в котором выражается сожаление в связи с манипуляциями
Президента WADA Крэйг Риди получил письмо от спортивных властей из России, в котором выражается сожаление в связи с манипуляциями с
«Серьезный кризис, который повлиял на российский спорт был вызван неприемлемыми манипуляциями в
От имени организаций, которые мы представляем, мы искренне сожалеем, что эти манипуляции имели место в России. Хотим заверить, что все заинтересованные организации предприняли необходимые шаги для соблюдения антидопинговых правил. Хотим заверить, что мы вынесли урок из этого кризиса. Проводятся значительные реформы, которые сделают борьбу с допингом в нашей стране более эффективной.
Напомним, признание доклада Макларена было одним из условий восстановления в правах РУСАДА.