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14:15 (мск), источник: Советский спорт

L’Equipe: Российские власти признали доклад Макларена

Всемирное антидопинговое агентство получило письмо из России, в котором выражается сожаление в связи с манипуляциями допинг-проб.

Источник: Reuters

Президента WADA Крэйг Риди получил письмо от спортивных властей из России, в котором выражается сожаление в связи с манипуляциями с допинг-пробами. Письмо подписано министром спорта Павлом Колобковым, президентом ОКР Александром Жуковым и президентом ПКР Владимиром Лукиным.

«Серьезный кризис, который повлиял на российский спорт был вызван неприемлемыми манипуляциями в допинг-системе, которые были выявлены в ходе расследования независимых комиссий под руководством Ричарда Паунда и Ричарда Макларена, а также комиссии МОК Самуэля Шмида.

От имени организаций, которые мы представляем, мы искренне сожалеем, что эти манипуляции имели место в России. Хотим заверить, что все заинтересованные организации предприняли необходимые шаги для соблюдения антидопинговых правил. Хотим заверить, что мы вынесли урок из этого кризиса. Проводятся значительные реформы, которые сделают борьбу с допингом в нашей стране более эффективной.

Напомним, признание доклада Макларена было одним из условий восстановления в правах РУСАДА.

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