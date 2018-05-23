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18:38 (мск), источник: ТАСС

Правительство Швейцарии запросило у парламента около $1 млрд на проект Олимпиады-2026

ЖЕНЕВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство Швейцарии попросило парламент утвердить инвестиции в размере до 994 млн франков (около $998 млн) на проект зимних Олимпийских игр «Сьон 2026». Об этом сообщила в среду правительственная пресс-служба.

«Федеральный совет в своем послании предлагает парламенту выделить требуемый кредит. Федеральный взнос составит максимум 994 млн франков», — отмечается в сообщении. Подчеркивается, что правительство «уверено в том, что зимние Олимпийские и Паралимпийские игры представляют собой большой шанс для Швейцарии как страны- организатора». В Берне ожидают, что «кандидатура “Сьон 2026” принесет положительный эффект как спорту, так экономике и обществу», в частности, Олимпиада может дать «решающий импульс для экономики регионов».

Из общей суммы в 994 млн франков, которую предлагается выделить на проведение Игр по линии федеральных властей, 787 млн предназначены для организационного бюджета Олимпиады, 85 млн пойдут на обеспечение безопасности с привлечением армии и федеральной полиции, 44 млн — на поддержку мер безопасности, которые будут принимать кантональные власти, 40 млн — на проекты по сохранению олимпийского наследия, 30 млн — на спортивные сооружения и 8 млн — на продвижение кандидатуры «Сьон 2026».

Правительство подчеркивает, что в ходе проводившихся на протяжении ряда последних месяцев политических консультаций власти большинства кантонов высказались в пользу проведения зимней Олимпиады 2026 года в Швейцарии.

Между тем, судьба кандидатуры «Сьон 2026» на настоящий момент зависит от референдума, который состоится 10 июня в кантоне Вале, административным центром которого является город Сьон. Опубликованные 22 мая результаты опроса показали, что против выделения из местного бюджета 100 млн франков на Олимпиаду сейчас высказываются 58% граждан. Во время предыдущего социологического исследования на эту тему в начале мая сторонников и противников у Игр-2026 в Вале было примерно равное количество.

Правительство Швейцарии в октябре прошлого года объявило о том, что поддерживает заявку Сьона на проведение Игр 2026 года. Предполагается, что соревнования пройдут в четырех кантонах, а не только в Вале.

Потенциальные претенденты

Международный олимпийский комитет (МОК) в начале апреля опубликовал список семи Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять в своей стране зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. Австрия выдвинула в качестве кандидата на проведение соревнований Грац, Канада — Калгари, Япония — Саппоро, Швеция — Стокгольм, Швейцария — Сьон, Турция — Эрзурум. НОК Италии предлагает провести Игры в городе Кортина-д’Ампеццо, в Милане или в Турине. В первой декаде мая стало известно, что Саппоро намерен отменить заявку на 2026 год и перенести ее на 2030-й.

Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

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