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11:31 (мск), источник: ТАСС

Голодец представила назначенного министра спорта Колобкова коллективу Минспорта РФ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в понедельник представила назначенного министра спорта Павла Колобкова коллективу Минспорта РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня у нас очень важное событие, первый день работы нового правительства. И я хочу представить нового министра спорта Колобкова Павла Анатольевича», — сказала Голодец.

«Перед нашей системой развития спорта стоят серьезные задачи: число людей, занимающихся спортом в нашей стране, должно достичь 55 процентов. Физкультура должна стать инструментом улучшения качества жизни, спорт должен быть доступным для всех категорий. Наши достижения в массовом спорте и спорте высших достижений зависят от организации работы на всех уровнях. Минспорт, его единая команда приложит все усилия, чтобы в ближайшие шесть лет ситуация улучшилась», — добавила она.

«Минспорт является своеобразным штабом отрасли, формирует и отвечает за реализацию государственной политики в сфере спорта, — сказал Колобков. — В майском указе президента поставлена задача достичь 55 процентов вовлеченных в спорт. Эта задача требует от нас постоянной целенаправленной и вдумчивой работы. Мы готовы к этой работе, уверен, что в тандеме мы эти задачи решим».

18 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Колобкова министром спорта. В прошлом составе правительства Колобков также занимал пост министра спорта, на который он был назначен 19 октября 2016 года.

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