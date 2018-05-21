Голодец представила назначенного министра спорта Колобкова коллективу Минспорта РФ

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня у нас очень важное событие, первый день работы нового правительства. И я хочу представить нового министра спорта Колобкова Павла Анатольевича», — сказала Голодец.

«Перед нашей системой развития спорта стоят серьезные задачи: число людей, занимающихся спортом в нашей стране, должно достичь 55 процентов. Физкультура должна стать инструментом улучшения качества жизни, спорт должен быть доступным для всех категорий. Наши достижения в массовом спорте и спорте высших достижений зависят от организации работы на всех уровнях. Минспорт, его единая команда приложит все усилия, чтобы в ближайшие шесть лет ситуация улучшилась», — добавила она.

«Минспорт является своеобразным штабом отрасли, формирует и отвечает за реализацию государственной политики в сфере спорта, — сказал Колобков. — В майском указе президента поставлена задача достичь 55 процентов вовлеченных в спорт. Эта задача требует от нас постоянной целенаправленной и вдумчивой работы. Мы готовы к этой работе, уверен, что в тандеме мы эти задачи решим».