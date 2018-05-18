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18 мая, источник: Спорт-Экспресс

Остались и Минспорта, и Колобков

Слухи о смене власти в российском спорте и резком понижении статуса спортивной отрасли не подтвердились.

Источник: Спорт-Экспресс

Олег ШАМОНАЕВ

Слухи о смене власти в российском спорте и резком понижении статуса спортивной отрасли не подтвердились. Павел Колобков, занимавший пост министра спорта РФ с октября 2016 года, сохранит свой пост в новом правительстве страны. Причем, сохранит в ранге министра, а не руководителя госкомитета или федерального агентства, как думали многие. Если 29 мая президентом ОКР будет избран Станислав Поздняков, практически вся спортивная власть в России окажется в руках бывших фехтовальщиков.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Колобков пересел в кресло министра из кресла заместителя министра в тот момент, когда его предшественника Виталия Мутко мобилизовали на работу вице-премьером. В новом правительстве Мутко будет курировать вопросы строительства и региональной политики и не сможет вникать в спортивные темы столько же активно, как раньше. Это ставит перед Колобковым новый вызов — ведь его новым куратором станет вице-премьер Ольга Голодец — руководитель, который раньше не был плотно связан со спортивной отраслью.

Впрочем, вызовов у минспорта хватает и так. Практически все время Колобкову приходилось работать в режиме сокращения финансирования и под градом внешних атак на нашу спортивную систему по линии антидопинга. Каких-то прорывов за полтора года Колобкову совершить не удалось, но и явных провалов не было. Во всяком случае, глава правительства Дмитрий Медведев, объявивший сегодня имена кандидатов на пост вице-премьеров и министров, не нашел оснований для кадровых перемен на спортивном направлении.

— Справедливо, что он останется, — заявил «СЭ» член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. — Колобков пришел в непростой момент, когда Россия погрязла в борьбе и скандалах за наш спорт. Он прошел непростую школу, сейчас это сформировавшийся министр с бэкграундом бойца. В обновленном составе министерству предстоит серьезная работа по восстановлению имиджа российского спорта на международной арене. Это очень сложное и небыстрое дело, но очень важное и нужное. Думаю, что российский спорт ждет активная работа в ближайшее время.

ПЕРЕМЕНЫ В БИАТЛОНЕ

В новом правительстве будет работать еще один человек, который хорошо знаком российским болельщикам — Дмитрий Медведев предложил назначить губернатора Тюменской области Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ. Якушев известен как большой поклонник биатлона, который в последнее время активно помогал нашей национальной команде и благодаря которому Тюмень получила этап Кубка мира и право на проведение чемпионата мира-2021. Правда, от последнего под напором критиков России пришлось отказаться, да и Кубок мира Тюмени в ближайшие годы проводить больше не планируют.

Как бы то ни было, после смены губернатора Тюменскую область наверняка ждут серьезные перемены. И совсем не факт, что новый руководитель региона будет столь же трепетно относиться к биатлону. В итоге позиции Тюмени как одного из лидеров в этом виде спорта могут сильно поколебаться. Впрочем, лыжно-биатлонный спорткомплекс «Жемчужина Сибири» в любом случае никуда не денется, и нет никаких сомнений, что он будет использоваться по прямому назначению при любом губернаторе.

ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА

Все предложения Медведева уже приняты президентом России, а это значит, что Колобков уже сейчас может продолжить полноценную работу. А работы очень много. Необходимо что-то предпринимать в отношениях с ВАДА, которая никак не желает восстанавливать статус Российского антидопингового агентства. Эта история зашла в тупик — от нас требуют признания доклада Макларена и снятия ареста с допинг-проб. С одной стороны — это не компетенция Минспорта, с другой — продолжение войны с ВАДА создает России массу чисто спортивных проблем, которые приходится расхлебывать в том числе Минспорта.

Кроме того, впереди у нас Универсиада-2019 в Красноярске, подготовка к Олимпиаде-2020, которая тоже обещает быть очень непростой, а также масса проектов, связанных с профессиональным и массовым спортом. Золотые времена, пережитые отечественным спортом в 2012—2014 годах, навряд ли повторятся, но это не значит, что министр спорта превратился в «чиновника для рукопожатий». Статус министерства сохранен, а это значит, что руководители страны по-прежнему считают это направление одним из ключевых.

Надо ли сокрушаться, что спортивная отрасль при смене правительства избежала серьезных кадровых перемен? Спорить на эту тему можно бесконечно. С одной стороны, в случае смены министра наш спорт мог бы получить определенную встряску, в которой безусловно нуждается. С другой стороны — непонятно, к чему привела бы такая встряска. Колобков быть может не так ярок в публичной сфере, как его предшественник Мутко, но его действия понятны и предсказуемы. Стабильность — не самая плохая вещь, и в спорте всегда считалось признаком мастерства.

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