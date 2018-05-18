Остались и Минспорта, и Колобков
Слухи о смене власти в российском спорте и резком понижении статуса спортивной отрасли не подтвердились.
Слухи о смене власти в российском спорте и резком понижении статуса спортивной отрасли не подтвердились.
Олег ШАМОНАЕВ
Слухи о смене власти в российском спорте и резком понижении статуса спортивной отрасли не подтвердились. Павел Колобков, занимавший пост министра спорта РФ с октября 2016 года, сохранит свой пост в новом правительстве страны. Причем, сохранит в ранге министра, а не руководителя госкомитета или федерального агентства, как думали многие. Если 29 мая президентом ОКР будет избран Станислав Поздняков, практически вся спортивная власть в России окажется в руках бывших фехтовальщиков.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Колобков пересел в кресло министра из кресла заместителя министра в тот момент, когда его предшественника Виталия Мутко мобилизовали на работу
Впрочем, вызовов у минспорта хватает и так. Практически все время Колобкову приходилось работать в режиме сокращения финансирования и под градом внешних атак на нашу спортивную систему по линии антидопинга.
— Справедливо, что он останется, — заявил «СЭ» член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. — Колобков пришел в непростой момент, когда Россия погрязла в борьбе и скандалах за наш спорт. Он прошел непростую школу, сейчас это сформировавшийся министр с бэкграундом бойца. В обновленном составе министерству предстоит серьезная работа по восстановлению имиджа российского спорта на международной арене. Это очень сложное и небыстрое дело, но очень важное и нужное. Думаю, что российский спорт ждет активная работа в ближайшее время.
ПЕРЕМЕНЫ В БИАТЛОНЕ
В новом правительстве будет работать еще один человек, который хорошо знаком российским болельщикам — Дмитрий Медведев предложил назначить губернатора Тюменской области Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ. Якушев известен как большой поклонник биатлона, который в последнее время активно помогал нашей национальной команде и благодаря которому Тюмень получила этап Кубка мира и право на проведение чемпионата мира-2021. Правда, от последнего под напором критиков России пришлось отказаться, да и Кубок мира Тюмени в ближайшие годы проводить больше не планируют.
Как бы то ни было, после смены губернатора Тюменскую область наверняка ждут серьезные перемены. И совсем не факт, что новый руководитель региона будет столь же трепетно относиться к биатлону. В итоге позиции Тюмени как одного из лидеров в этом виде спорта могут сильно поколебаться. Впрочем,
ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
Все предложения Медведева уже приняты президентом России, а это значит, что Колобков уже сейчас может продолжить полноценную работу. А работы очень много. Необходимо
Кроме того, впереди у нас Универсиада-2019 в Красноярске, подготовка к Олимпиаде-2020, которая тоже обещает быть очень непростой, а также масса проектов, связанных с профессиональным и массовым спортом. Золотые времена, пережитые отечественным спортом в 2012—2014 годах, навряд ли повторятся, но это не значит, что министр спорта превратился в «чиновника для рукопожатий». Статус министерства сохранен, а это значит, что руководители страны
Надо ли сокрушаться, что спортивная отрасль при смене правительства избежала серьезных кадровых перемен? Спорить на эту тему можно бесконечно. С одной стороны, в случае смены министра наш спорт мог бы получить определенную встряску, в которой безусловно нуждается. С другой стороны — непонятно, к чему привела бы такая встряска. Колобков быть может не так ярок в публичной сфере, как его предшественник Мутко, но его действия понятны и предсказуемы. Стабильность — не самая плохая вещь, и в спорте всегда считалось признаком мастерства.