Комитет по соответствию WADA рассмотрит позицию России по докладу Макларена 14 июня

Препятствием восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) являются два невыполненных критерия: Россия должна полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга и предоставить доступ к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу. Исполком WADA во вторник получил официальное письмо от России с позицией по первому критерию, где речь идет о признании доклада Макларена. Однако из-за недостатка времени у него не было времени изучить этот документ, поэтому WADA будет решать вопрос о восстановлении РУСАДА на сентябрьском исполкоме организации.

«Мы получили письмо из России за тремя подписям. Одна из них — от министра спорта [Павла] Колобкова, две другие мне нужно уточнить. Кажется, это был [глава Олимпийского комитета России Александр] Жуков. 14 июня состоится встреча комитета по соответствию, после чего мы дадим соответствующие рекомендации исполкому», — сказал Тэйлор.

По информации ТАСС, третьим подписантом был президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

«Пока мне сложно судить о том, является ли это письмо шагом к восстановлению РУСАДА. На данный момент я просто не знаком с его содержанием», — добавил он.