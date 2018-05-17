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17 мая, источник: ТАСС

Комитет по соответствию WADA рассмотрит позицию России по докладу Макларена 14 июня

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит позицию России по докладу Ричарда Макларена 14 июня. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Джонатан Тэйлор.

Препятствием восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) являются два невыполненных критерия: Россия должна полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга и предоставить доступ к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу. Исполком WADA во вторник получил официальное письмо от России с позицией по первому критерию, где речь идет о признании доклада Макларена. Однако из-за недостатка времени у него не было времени изучить этот документ, поэтому WADA будет решать вопрос о восстановлении РУСАДА на сентябрьском исполкоме организации.

«Мы получили письмо из России за тремя подписям. Одна из них — от министра спорта [Павла] Колобкова, две другие мне нужно уточнить. Кажется, это был [глава Олимпийского комитета России Александр] Жуков. 14 июня состоится встреча комитета по соответствию, после чего мы дадим соответствующие рекомендации исполкому», — сказал Тэйлор.

По информации ТАСС, третьим подписантом был президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

«Пока мне сложно судить о том, является ли это письмо шагом к восстановлению РУСАДА. На данный момент я просто не знаком с его содержанием», — добавил он.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.

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