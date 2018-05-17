Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военные корабли НАТО вошли в Чёрное море: РФ сразу ответила
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Иосиф Пригожин интригует соцсети снимками с маленькими близнецами
Анастасия Заваротнюк больше не скрывает правду о муже
Пользователи Сети сравнили Юлю Волкову с мальчиком
Проехавший по Крымскому мосту украинец ответил на угрозы
Кремль отреагировал на идею Порошенко о встрече
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Сборная Швеции защитила титул чемпиона мира по хоккею
Без россиян. 10 лучших игроков чемпионата мира
Пользователи Сети сравнили Юлю Волкову с мальчиком
48-летняя Анжелика Варум показала отличную физическую форму
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
22Ливень! Сборная России начала подготовку к ЧМ
14Сборная Швеции стала первым финалистом чемпионата мира
17 мая, источник: БЕЛТА

Два представителя Беларуси вошли в состав постоянных комиссий Исполкома ЕОК

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Беларуси — генеральный секретарь НОК Георгий Катулин и серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ксения Санкович вошли в состав постоянных комиссий Исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

На заседании Исполкома ЕОК, которое проходило в ходе семинара Европейских олимпийских комитетов и Международного олимпийского комитета в Белграде, были заслушаны доклады о подготовке к II Европейским играм 2019 года, представлены и утверждены составы постоянных комиссий ЕОК. Георгий Катулин вошел в состав комиссии по подготовке к Олимпийским играм, а в состав комиссии по гендерному равенству в спорте включена белорусская гимнастка, секретарь комиссии «Женщины и спорт» НОК Ксения Санкович.

Читайте также
Катулин: Все объекты и службы II Евроигр должны работать как единый механизм

На совместном семинаре ЕОК и МОК обсуждались вопросы взаимодействия с Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (АНОК). Генеральный секретарь этой организации Гунилла Линдберг представила информацию по Всемирным пляжным играм, которые впервые пройдут под патронатом АНОК 10—15 октября 2019 в Сан-Диего (США). На семинаре был представлен отчет оргкомитета по подготовке к летним Олимпийским играм Токио-2020.

Отдельное внимание уделено новым подходам при выборе будущих городов-кандидатов на проведение Олимпийских игр. Основной упор в дальнейшем будет сделан на сокращение расходов при организации и проведении Игр, максимальное использование уже имеющейся инфраструктуры, спортивных и временных сооружений, которые не потребуют огромных затрат на эксплуатацию.

В Белграде генеральный секретарь ЕОК Рафаэле Паньоцци проинформировал на семинаре о подписании соглашения с тремя агентствами по маркетингу и коммуникациям (Octagon, Altius Sports и Mitchell Communications), которые займутся продвижением и реализацией проектов ЕОК на международном рынке. В ходе семинара состоялась рабочая встреча с представителями этих организаций по вопросу взаимодействия во время организации и проведения II Европейских игр 2019 года.

 Названы полезные и малоизвестные функции Android
В новом клипе Глюкоза убивает Шнурова
Сборная Швеции защитила титул чемпиона мира по хоккею
Без россиян. 10 лучших игроков чемпионата мира
Семин предрек сборной России провал на чемпионате мира-2018
Сборная Испании назвала список игроков на ЧМ-2018
Аленичев - кандидат на пост наставника тульского «Арсенала»
«Эту медаль выбрасывать не буду». Эмоции шведов (видео)
СМИ: Главный тренер «Ньюкасла» отказался возглавить «Зенит»
Спорт-Экспресс
Авто
Автомобилям запрещено: где нельзя ездить на машинах В мире сейчас активно обсуждается возможность введения ограничений на движение машин в городах. Между тем, есть немало мест, где их уже давно нет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Куриленко до Бланшетт: звезды на закрытии Каннского фестиваля Звезды и победители на красной дорожке закрытия Канн 2018 — в фотоленте «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Неужели снова придется выщипывать брови? Тренды будущего Вместе с экспертами из мира красоты мы пофантазировали, как мы будем ухаживать за бровями в недалеком будущем
Дети
Лера Кудрявцева собирается рожать за границей Лера выбирает между европейскими и американскими клиниками.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь