Комитет WADA вынесет рекомендацию по РУСАДА, когда изучит ответ РФ на доклад Макларена

Препятствием восстановлению являются два невыполненных критерия: Россия должна полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга и предоставить доступ к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

«Члены исполнительного комитета и совета учредителей WADA буквально на днях получили официальное письмо от России с позицией по первому критерию, где речь идет о признании доклада Макларена, — отметил Хрычиков. — Глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор в своей речи сказал, что они даже не успели с ним толком ознакомиться. Комитет должен сначала изучить полученный документ, а потом уже выносить свои рекомендации совету учредителей».