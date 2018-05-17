Комитет WADA вынесет рекомендацию по РУСАДА, когда изучит ответ РФ на доклад Макларена
МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) сформулирует рекомендацию совету учредителей организации о процессе выполнения дорожной карты по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после того, как изучит полученный ранее письменный ответ России на доклад Ричарда Макларена. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.