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17 мая, источник: ТАСС

Комитет WADA вынесет рекомендацию по РУСАДА, когда изучит ответ РФ на доклад Макларена

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) сформулирует рекомендацию совету учредителей организации о процессе выполнения дорожной карты по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после того, как изучит полученный ранее письменный ответ России на доклад Ричарда Макларена. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Препятствием восстановлению являются два невыполненных критерия: Россия должна полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга и предоставить доступ к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

«Члены исполнительного комитета и совета учредителей WADA буквально на днях получили официальное письмо от России с позицией по первому критерию, где речь идет о признании доклада Макларена, — отметил Хрычиков. — Глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор в своей речи сказал, что они даже не успели с ним толком ознакомиться. Комитет должен сначала изучить полученный документ, а потом уже выносить свои рекомендации совету учредителей».

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.

27 июня 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

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