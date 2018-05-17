Статус РУСАДА не изменился по итогам заседания исполкома WADA

Совет учредителей WADA в ноябре 2017 года в очередной раз принял решение отказать Российскому антидопинговому агентству в признании его соответствующим международному кодексу.

«Нет никаких изменений», — сказал Ниггли, отвечая на вопрос о статусе РУСАДА.

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Также Ниггли упомянул, что WADA получило «письмо от России», при этом не уточнив его содержание. По его словам, письмо было перенаправлено в комитет организации по соответствию.

Восстановлению РУСАДА препятствуют два дополнительных критерия в дорожной карте, согласованной российским агентством и WADA. Одним из них является признание выводов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о системном использовании допинга в России. Второй критерий — российская сторона должна предоставить доступ к допинг-пробам из московской антидопинговой лаборатории, которая опечатана Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.