Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему арабская молодёжь променяла США на Россию
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Екатерина Волкова планирует стать мамой во второй раз
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
Миддлтон надела «старое» платье на свадьбу принца Гарри и Маркл
Медведев заявил об увеличении пенсионного возраста
Кремль отреагировал на идею Порошенко о встрече
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Семин предрек сборной России провал на чемпионате мира-2018
Сборная Испании назвала список игроков на ЧМ-2018
Потолстевшую Татьяну Догилеву не узнают поклонники
Миддлтон надела «старое» платье на свадьбу принца Гарри и Маркл
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Фоторепортажи
20Россия проиграла Швеции первое место в группе
24Швеция обыграла Швейцарию в финале ЧМХ-2018
17 мая, источник: ТАСС

Статус РУСАДА не изменился по итогам заседания исполкома WADA

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 17 мая. /ТАСС/. Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не изменился по итогам заседания исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом журналистам сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Совет учредителей WADA в ноябре 2017 года в очередной раз принял решение отказать Российскому антидопинговому агентству в признании его соответствующим международному кодексу.

«Нет никаких изменений», — сказал Ниггли, отвечая на вопрос о статусе РУСАДА.

Читайте также
РУСАДА: Россия пока имеет большое отставание от западных стран в сфере оформления TUE

Также Ниггли упомянул, что WADA получило «письмо от России», при этом не уточнив его содержание. По его словам, письмо было перенаправлено в комитет организации по соответствию.

Восстановлению РУСАДА препятствуют два дополнительных критерия в дорожной карте, согласованной российским агентством и WADA. Одним из них является признание выводов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о системном использовании допинга в России. Второй критерий — российская сторона должна предоставить доступ к допинг-пробам из московской антидопинговой лаборатории, которая опечатана Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

В четверг в Монреале состоится заседание совета учредителей WADA.

К ВАДА и МОК могут быть поданы иски из-за лжи Родченкова
Во время загрузки произошла ошибка.
11 мая© Ньюстюб
 Из-за Загитовой хотят серьезно поменять правила соревнований
Человек, который начал эпоху советского доминирования
Сборная Швеции защитила титул чемпиона мира по хоккею
Без россиян. 10 лучших игроков чемпионата мира
Семин предрек сборной России провал на чемпионате мира-2018
Сборная Испании назвала список игроков на ЧМ-2018
Аленичев - кандидат на пост наставника тульского «Арсенала»
«Эту медаль выбрасывать не буду». Эмоции шведов (видео)
СМИ: Главный тренер «Ньюкасла» отказался возглавить «Зенит»
Спорт-Экспресс
Авто
Автомобилям запрещено: где нельзя ездить на машинах В мире сейчас активно обсуждается возможность введения ограничений на движение машин в городах. Между тем, есть немало мест, где их уже давно нет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Куриленко до Бланшетт: звезды на закрытии Каннского фестиваля Звезды и победители на красной дорожке закрытия Канн 2018 — в фотоленте «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Неужели снова придется выщипывать брови? Тренды будущего Вместе с экспертами из мира красоты мы пофантазировали, как мы будем ухаживать за бровями в недалеком будущем
Дети
Лера Кудрявцева собирается рожать за границей Лера выбирает между европейскими и американскими клиниками.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь