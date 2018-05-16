РУСАДА: Россия пока имеет большое отставание от западных стран в сфере оформления TUE

16 мая в Олимпийском комитете России состоялась конференция «Терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и методов», в которой приняли участие представители большинства национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта. Перед собравшимися выступили члены комитета по терапевтическому использованию РУСАДА, которые предоставили слушателям всю необходимую для полноценной работы информацию по оформлению TUE.

«Сегодняшний анализ мировой статистики по ТUE, которая находится в открытом доступе, говорит о том, что Россия находится сейчас в крайне неактивной позиции, — отметила Пахноцкая. — Причин тому видится несколько — недостаток информации на начальных этапах, нежелание прилагать усилия, а также беспечность спортсменов и медицинского персонала».

«Одним из вариантов решения проблемы является такая практическая конференция, организованная РУСАДА, которая показывает ресурсы, доступные сегодня, описывает четкие и предельно понятные алгоритмы действий, — продолжила собеседница ТАСС. — Мы рассказали участникам конференции о последних тенденциях в сфере TUE. Так, сейчас наблюдается увеличение количества запросов спортсменов из западных стран на глюкокортикоиды по сравнению с большим количеством запросов на бета-блокаторы несколько лет назад. В России же в этом вопросе заметно существенное отставание».