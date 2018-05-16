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14:33 (мск), источник: Р-Спорт

Медведев о допинг-скандале: Несоблюдение презумпции невиновности подрывает доверие

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости/Прайм. Заявления международных спортивных организаций о невозможности полного соблюдения презумпции невиновности подрывают доверие к праву, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Источник: Reuters

«Вы все слышали о допинговых скандалах и обвинениях в адрес наших спортсменов. Я не говорю о том, что здесь все благополучно, но тем не менее часть этих вопросов, как известно, были вынесены в арбитраж, были оспорены в судах. Спортивный арбитраж в Лозанне в 39 случаях, как известно, отменил пожизненную дисквалификацию для наших спортсменов. Российские спортсмены обратились с исками о защите чести и достоинства и в суды других стран, но самое удивительное, что при этом звучат заявления от ответственных лиц в руководстве спортивных организаций о том, что в ряде случаев нельзя руководствоваться презумпцией невиновности в полном объеме, когда речь идет о спортсмене, а суд, который поддерживает принцип презумпции невиновности, надо реформировать. Понятно, что ни о каком доверии к праву в этом случае говорить уже не приходится», — сказал Медведев в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном юридическом форуме.

Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума-2018.

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