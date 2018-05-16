Совместная рабочая группа РУСАДА и Минспорта по борьбе с допингом заработает в 2018 году

«Мы создаем при содействии Минспорта совместную рабочую группу, которая объединяет таможенные органы, МВД — группу по борьбе, в том числе, с дистрибуцией запрещенных субстанций и их компонентов. Сейчас мы согласовываем документы, после чего начинаем работать. Я думаю, в этом году мы однозначно начнем работать», — отметил Ганус.