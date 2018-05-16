Заявки на терапевтические исключения от 40 спортсменов РФ поступили в РУСАДА в 2018 году

В 2017 году было подано 98 прошений от российских спортсменов на предоставление им права использовать в лечебных целях препараты, которые содержат субстанции из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA). Через первую проверку прошли только 33 заявки, из числа которых было удовлетворено только 22 заявки.

«С начала 2018 года в РУСАДА поступило 40 заявок, — заметила Пахноцкая. — В Британское антидопинговое агентство (UKAD) было передано на рассмотрение 13, по восьми было принято положительное решение, по двум — отрицательное, три рассматриваются».

«Что касается оставшихся 27, то некоторые заявки не требуют разрешений на терапевтическое использование. Заявки, поданные спортсменами высокого уровня, переданы на рассмотрение в международные спортивные федерации», — подытожила собеседница ТАСС.