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16 мая, источник: ТАСС

Глава РУСАДА призвал максимально быстро открыть доступ к пробам в московской лаборатории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), призвал максимально оперативно решить вопрос с открытием доступа к допинг-пробам в московской антидопинговой лаборатории, которые были опечатаны Следственным комитетом (СК) в рамках уголовного расследования.

Открытие доступа к допинг-пробам московской лаборатории является одним из двух оставшихся невыполненных критериев восстановления РУСАДА.

«Мы ограничили на длительный период доступ к пробам в московской лаборатории, собственниками которых являются Международный олимпийский комитет, международные федерации, — заметил Ганус. — Тем самым мы нарушаем право регулятора — Всемирного антидопингового агентства (WADA) — на проведение дополнительных проверок, определенное Всемирным антидопинговым кодексом».

По мнению Гануса, такая ситуация будет негативно отражаться на репутации московской лаборатории и после того, как РУСАДА восстановят в своих правах.

«Мы сейчас удивляемся критическому отношению и требованиям международного регулятора по доступу к пробам, не задумываясь о том, как сложившееся положение может расценивать другая сторона, — продолжил гендиректор РУСАДА. — Что они думают о том, в каком состоянии находятся пробы, что с ними происходит сейчас и чем объясняется подобная закрытость, домысливая негативные сценарии из-за предельной закрытости наших компетентных органов, наложивших ограничения на доступ к пробам и данным московской лаборатории».

Другим условием соответствия РУСАДА кодексу WADA является признание доклада Ричарда Макларена, либо аргументированное обоснование ложности его выводов.

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