Глава РУСАДА призвал максимально быстро открыть доступ к пробам в московской лаборатории

Открытие доступа к
«Мы ограничили на длительный период доступ к пробам в московской лаборатории, собственниками которых являются Международный олимпийский комитет, международные федерации, — заметил Ганус. — Тем самым мы нарушаем право регулятора — Всемирного антидопингового агентства (WADA) — на проведение дополнительных проверок, определенное Всемирным антидопинговым кодексом».
По мнению Гануса, такая ситуация будет негативно отражаться на репутации московской лаборатории и после того, как РУСАДА восстановят в своих правах.
«Мы сейчас удивляемся критическому отношению и требованиям международного регулятора по доступу к пробам, не задумываясь о том, как сложившееся положение может расценивать другая сторона, — продолжил гендиректор РУСАДА. — Что они думают о том, в каком состоянии находятся пробы, что с ними происходит сейчас и чем объясняется подобная закрытость, домысливая негативные сценарии
Другим условием соответствия РУСАДА кодексу WADA является признание доклада Ричарда Макларена, либо аргументированное обоснование ложности его выводов.