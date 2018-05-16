Глава РУСАДА призвал максимально быстро открыть доступ к пробам в московской лаборатории

По мнению Гануса, такая ситуация будет негативно отражаться на репутации московской лаборатории и после того, как РУСАДА восстановят в своих правах.

«Мы сейчас удивляемся критическому отношению и требованиям международного регулятора по доступу к пробам, не задумываясь о том, как сложившееся положение может расценивать другая сторона, — продолжил гендиректор РУСАДА. — Что они думают о том, в каком состоянии находятся пробы, что с ними происходит сейчас и чем объясняется подобная закрытость, домысливая негативные сценарии из-за предельной закрытости наших компетентных органов, наложивших ограничения на доступ к пробам и данным московской лаборатории».