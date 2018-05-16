ВАДА готовит новый приговор РУСАДА

Источник: AFP 2018

Заседание ВАДА пройдет по стандартной схеме — сначала, 16 мая, исполком, а на следующий день — Совет учредителей. Российских представителей ни в одной из этих структур нет. В прошлый раз, в ноябре 2017 года в Сеуле, министр спорта Павел Колобков и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков специально приезжали, чтобы выступить перед руководством ВАДА с докладом и попытаться убедить их вернуть признание РУСАДА. Но сейчас ни один официальный представитель России топ-ранга до Монреаля не добрался.

ЧЕГИН КАК ПРОРЫВ ДЛЯ РУСАДА

Российская тема опять станет для ВАДА одной из центральных. С докладами о достигнутом нами прогрессе в деле борьбы с допингом (или его отсутствии) выступят генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли и глава Комитета соответствия Джонатан Тэйлор. Нет никаких сомнений, что наряду с вежливыми комплиментами в наш адрес прозвучит и критика. Крэйг Риди, например, в недавнем выступлении на симпозиуме в Лозанне заявил следующее: «Мы приветствуем независимое РУСАДА в нашей системе, но выражаем сожаление, что работа по восстановлению соответствия идет так долго».

С момента последнего заседания Совета учредителей ВАДА в ноябре, РУСАДА на своем пути к соответствию не продвинулось ни на шаг. Неразрешимыми для нас остаются два пункта из «дорожной карты» — признание доклада Ричарда Макларена и возврат опечатанных в Московской лаборатории допинг-проб. Судя по всему, стоять на своих позициях в этих вопросах российская сторона будет до конца. Хоть ВАДА вообще закроет РУСАДА и навечно перестанет проводить в нашей стране международные турниры.

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Во всяком случае, наш Следственный комитет на днях в очередной раз подтвердил: Григорий Родченков — преступник, а его показания насчет подмены проб на Играх в Сочи не подтверждаются ни одним другим свидетелем. В ВАДА, где Родченков считается основным информатором, такое заявление наверняка будет воспринято как вызов.

Не стоит забывать и о расследованиях в международных федерациях, которые проводятся на основании полученной ВАДА электронной базы данных из Московской лаборатории (LIMS). Руководство ВАДА уже сделало заявление, что будет фактически заставлять федерации доводить подобные расследования до логического конца, то есть до санкций в адрес спортсменов. Это может привести еще к десяткам, если не сотням дисквалификаций российских спортсменов разного уровня, выступавших в период 2012—2015 годов. Делу восстановления РУСАДА они тоже явно не помогут.

Пожалуй, единственный «плюс» в карму нашего агентства за последние месяцы — это образцовое расследование в отношении тренера ходоков Виктора Чегина. РУСАДА удалось получить сведения, что дисквалифицированный пожизненно наставник находится на сборе национальной команды в Киргизии, нагрянуть туда и поймать Чегина за руку. Более того, впоследствии РУСАДА даже расторгло договор о сотрудничестве в сфере антидопинга с родной для Чегина Республикой Мордовия. Более наглядного послания для тех, кто намерен покрывать у себя «допингеров», нельзя даже представить. И остается только надеяться, что ВАДА оценит этот прорывный для РУСАДА момент по достоинству.

Офис ВАДА в Монреале | Источник: AFP 2018

РОССИЯ КАК БЕДНЫЙ РОДСТВЕННИК

Вообще, похоже, на статус соответствия РУСАДА российские власти уже махнули рукой. Руководство Министерства спорта и Олимпийского комитета России куда сильнее волнуют грядущие перестановки в правительстве и выборы нового главы ОКР, то есть собственная судьба. Международный олимпийский комитет (МОК) признание России вернул, и РУСАДА внезапно отошло на второй план. Между тем, это может оказаться большой ошибкой.

Конфликт с ВАДА — это словно мина замедленного действия. Из-за него нам будут чинить всяческие препятствия в организации у себя международных соревнований, хоть и не лишат немедленно права их проведения, как говорилось вначале. Российских спортсменов продолжат массово дисквалифицировать — на основании базы LIMS и не только нее.

А главное, Россия продолжит оставаться в подвешенном состоянии. Любое проступок — и наше участие в международных турнирах, вплоть до Олимпиад, снова окажется под угрозой. Без РУСАДА мы всегда будем неполноправными участниками мирового спорта, а «бедными родственниками», которых хозяева благосклонно допустили внутрь. Как выходить из этого тупика, пока не совсем ясно. Очевидно, что надеяться на компромисс со стороны ВАДА уже не приходится. И как минимум одно из двух условий — признание доклада Макларена или выдачу проб — нам со временем придется выполнить. Вопрос только, что из этого будет менее болезненным.