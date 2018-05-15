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16:00 (мск), источник: Р-Спорт

СК хочет допросить немецкого журналиста Зеппельта по делу против Родченкова

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следственный комитет России хочет допросить немецкого журналиста Хайо Зеппельта по делу в отношении бывшего исполняющего обязанности главы российского «Антидопингового центра» Григория Родченкова, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«СК России предпримет меры к допросу немецкого журналиста Хайо Зеппельта по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП “Антидопинговый центр” Григория Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов», — говорится в сообщении.

Петренко подчеркнула, что ранее в компетентные органы ряда стран были направлены запросы о правовой помощи для получения показаний: «из ФРГ получен ответ, что журналист Зеппельт отказался от дачи показаний».

«В том случае, если Хайо Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, СКР вновь предпримет меры к его допросу по обстоятельствам, которые ему стали известны при подготовке документального фильма о якобы имевших место злоупотреблениях российских спортсменов», — добавила она.

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