СК хочет допросить немецкого журналиста Зеппельта по делу против Родченкова

Источник: РИА "Новости"

«СК России предпримет меры к допросу немецкого журналиста Хайо Зеппельта по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП “Антидопинговый центр” Григория Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов», — говорится в сообщении.

Петренко подчеркнула, что ранее в компетентные органы ряда стран были направлены запросы о правовой помощи для получения показаний: «из ФРГ получен ответ, что журналист Зеппельт отказался от дачи показаний».