Федерации настольного тенниса и бейсбола поддержат Позднякова на выборах президента ОКР

В понедельник, 14 мая завершилась регистрация кандидатов на пост президента ОКР. Помимо четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Позднякова, который с 2016 года занимает пост первого вице-президента ОКР, в выборах примет участие четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов. Действующий глава организации Александр Жуков принял решение не переизбираться на новый срок в связи с занятостью в Государственной думе РФ.