Федерации настольного тенниса и бейсбола поддержат Позднякова на выборах президента ОКР

В понедельник, 14 мая завершилась регистрация кандидатов на пост президента ОКР. Помимо четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Позднякова, который с 2016 года занимает пост первого вице-президента ОКР, в выборах примет участие четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов. Действующий глава организации Александр Жуков принял решение не переизбираться на новый срок в связи с занятостью в Государственной думе РФ.
Позднякова в понедельник на пост главы ОКР выдвинули 35 членов организации, среди которых 17 — общероссийские спортивные федерации (Федерация лыжных гонок России, Федерация дзюдо России, Всероссийская федерация волейбола, Федерация фехтования России, Российская федерация стрельбы из лука, Федерация гребного спорта России, Федерация самбо России, Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Федерация фигурного катания на коньках России, Федерация фристайла России, Национальная федерация бадминтона, Федерация современного пятиборья России, Федерация сноуборда России, Федерация спортивной борьбы России, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России, Российская федерация прыжков в воду).
Попова, который является почетным членом Международного олимпийского комитета, пока поддержал только Стрелковый союз России.
Олимпийское собрание, в рамках которого пройдут выборы президента и членов исполкома ОКР, состоится 29 мая.