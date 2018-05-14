ОКР объявил о регистрации Позднякова и Попова на выборы президента организации
ТАСС, 14 мая. Кандидатура Станислава Позднякова была выдвинута на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) 35 спортивными организациями. Об этом сообщает
ТАСС, 14 мая. Кандидатура Станислава Позднякова была выдвинута на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) 35 спортивными организациями. Об этом сообщает
Станислав Поздняков и Александр Попов стали единственными зарегистрированными кандидатами на пост президента ОКР. Кандидатуру 44-летнего Позднякова выдвинули 17 спортивных федераций, 11 олимпийских советов, две олимпийские академии и пять общественных организаций, включая Российский союз спортсменов и Российский спортивный студенческий союз. Кандидатуру 46-летнего Попова поддержал Стрелковый союз России, все эти организации являются членами ОКР.
Действующий президент организации Александр Жуков отказался от участия в выборах
Попов — четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, имеет опыт работы в Международном олимпийском комитете (МОК), почетным членом которого он является с 2016 года. В период с 2000 по 2016 год Попов был членом МОК. Поздняков, который является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию, десятикратным чемпионом мира, с 2016 года занимает пост первого
Жуков возглавляет ОКР с 20 мая 2010 года. Он является первым заместителем председателя Государственной думы РФ, членом МОК, заместителем председателя наблюдательного совета Российской шахматной федерации.