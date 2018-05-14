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19:59 (мск), источник: ТАСС

ОКР объявил о регистрации Позднякова и Попова на выборы президента организации

ТАСС, 14 мая. Кандидатура Станислава Позднякова была выдвинута на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) 35 спортивными организациями. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: ИТАР-ТАСС

Станислав Поздняков и Александр Попов стали единственными зарегистрированными кандидатами на пост президента ОКР. Кандидатуру 44-летнего Позднякова выдвинули 17 спортивных федераций, 11 олимпийских советов, две олимпийские академии и пять общественных организаций, включая Российский союз спортсменов и Российский спортивный студенческий союз. Кандидатуру 46-летнего Попова поддержал Стрелковый союз России, все эти организации являются членами ОКР.

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Действующий президент организации Александр Жуков отказался от участия в выборах из-за загруженности в Государственной думе РФ. Выборы главы ОКР пройдут на Олимпийском собрании 29 мая в Москве. Прием заявок от кандидатов завершился в понедельник.

Попов — четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, имеет опыт работы в Международном олимпийском комитете (МОК), почетным членом которого он является с 2016 года. В период с 2000 по 2016 год Попов был членом МОК. Поздняков, который является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию, десятикратным чемпионом мира, с 2016 года занимает пост первого вице-президента ОКР.

Жуков возглавляет ОКР с 20 мая 2010 года. Он является первым заместителем председателя Государственной думы РФ, членом МОК, заместителем председателя наблюдательного совета Российской шахматной федерации.

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