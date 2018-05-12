ВАДА: Мы по-прежнему доверяем выводам из расследования Макларена

«Мы не получали никаких документов из России в связи с расследованием.
Результаты расследования Макларена основаны на обширных, достоверных и подкреплённых доказательствах о наличии институализированного допинга в России. ВАДА по-прежнему полностью доверяет выводам из этого расследования.
Наше главное внимание сейчас уделяется тому, чтобы РУСАДА было восстановлено в статусе как можно быстрее и эффективно — после выполнения двух нерешённых пунктов из дорожной карты, — цитирует заявление ВАДА Inside The Games.
Накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что были собраны доказательства, которые опровергают показания Родченкова о подмене допинг-проб в Сочи-2014, и документы были отправлены в ВАДА.