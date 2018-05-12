Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Какими выросли дети-звезды советского кино
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
14Жены и подруги хоккеистов сборной России
8«Тосно» впервые завоевал Кубок России по футболу
12:34 (мск), источник: Чемпионат.com

ВАДА: Мы по-прежнему доверяем выводам из расследования Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что не получало документов из Следственного комитета РФ по расследованию в отношении бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Источник: Reuters

«Мы не получали никаких документов из России в связи с расследованием.

Читайте также
Вяльбе: Родченков — большой гад

Результаты расследования Макларена основаны на обширных, достоверных и подкреплённых доказательствах о наличии институализированного допинга в России. ВАДА по-прежнему полностью доверяет выводам из этого расследования.

Наше главное внимание сейчас уделяется тому, чтобы РУСАДА было восстановлено в статусе как можно быстрее и эффективно — после выполнения двух нерешённых пунктов из дорожной карты, — цитирует заявление ВАДА Inside The Games.

Накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что были собраны доказательства, которые опровергают показания Родченкова о подмене допинг-проб в Сочи-2014, и документы были отправлены в ВАДА.

 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира
«Зенит» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Швейцарию
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу»
Станет ли «Локомотив» самым малозабивающим чемпионом?
Самый титулованный футболист в истории пропустит ЧМ в России
Спорт-Экспресс
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь