Спорт во время Великой Отечественной войны. Истории настоящих героев

22 июня 1941-го открывался после реконструкции Республиканский стадион Киева — тот самый, на котором 77 лет спустя в финале Лиги чемпионов сойдутся «Реал» и «Ливерпуль». В матче-открытии должны были встретиться местное «Динамо» и ЦДКА. Билеты на игру объявили действительными на ближайшую встречу команд по окончании войны. Стадион открылся только в 1942-м.

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Кто-то из игроков ЦДКА занялся эвакуацией музеев и библиотек, кто-то остался нести караульную службу. Футболист и хоккеист Всеволод Бобров отправился в Омск, где устроился сборщиком-механиком на завод имени Воскова. Бобров мечтал, чтобы изготовленные им прицелы попали к брату Владимиру, артиллеристу. Владимира Всеволод считал более талантливым футболистом, чем он сам, но тому раскрыться в спорте помешали полученные на фронте ранения.

Рабочие специальности во время войны осваивать приходилось многим. Например, шахматист Михаил Ботвинник, уже собравшийся биться за звание чемпиона мира по шахматам с Александром Алёхиным, поехал в Пермь трудиться инженером-электриком. В 1951 году на первенстве СССР Ботвинника обыграет Николай Копылов. Студентом Копылов работал на строительстве укреплений, рыл противотанковые рвы, добровольцем пошёл в погранвойска, служил на Карельском перешейке. Как писал в книге о Всеволоде Боброве Владимир Пахомов, рабочие омского завода «для разрядки по 20—30 минут играли в футбол на площадке, расчищенной посередине заводского двора». Больше времени на футбол находилось в интендантском училище — туда Боброва отправили вместо фронта, куда он так стремился из тыла. — В командах эвакуированных в Сибирь предприятий оказалось немало футболистов, до войны выступавших на всесоюзной арене, — рассказывал Пахомов. — В письмах в родные города они рассказывали о появившемся в Омске незаурядном новичке. Слава Боброва дошла до спортивного отдела ЦДКА — начиная с 1943-го там «возобновилась спортивная жизнь» и начались поиски кадров для армейских команд. Но в главную команду ЦДКА только перешёл из «Динамо» тренер Борис Аркадьев. Считалось, что он не сразу обратит внимание на Боброва, поэтому нападающего отправили в команду авиаучилища, где как раз возник недобор. В её составе Бобров сходу оформил дубль и спустя три матча был всё-таки призван в ЦДКА. Там он сперва возобновил хоккейную карьеру, а первый футбольный сезон Боброва в ЦДКА стартовал 13 мая 1945 года. В 1947-м напарником Боброва по нападению в ЦДКА стал Сергей Шапошников. Великую отечественную Шапошников тоже провёл в училище — от боевых действий уберёг начальник Дома офицеров, полковник Хмельницкий, отец актёра Бориса Хмельницкого. Он собирал команду для первенств дивизий и армий — правда, на Шапошникова, уже поигравшего за Ленинградский военный округ, в начале и не посмотрел.

«Стыдно сказать — 90 с лишним килограммов я весил! — признаётся Шапошников. — Откормили в училище. Сгонял вес: надевал будённовку, шинель и бегал по сопкам. Скинул 20 килограммов. Играл за 187‑ю дивизию, хотели забрать в сборную фронта, но меня сделали адъютантом командующего штабом армии — адъютантов не имели права брать».

На войну Шапошников попал уже позже — с Японией. И там тоже поиграл в футбол: «Даже с командой индусов. Они приехали в тапочках и носочках. Нас предупредили: вы там поосторожнее, не покалечьте!» Сегодня Шапошников — последний живой игрок «команды лейтенантов».

Сейчас ему 95 лет, на прошлой неделе он выписался из больницы, но дочь Наталья Сергеевна попросила меня не тревожить Шапошникова — воспоминания только разбередят шаткие нервы. В Японии в 1940 году должны была состояться и Летние, и Зимние Олимпийские игры — их отменили из-за войны. На Олимпиаде-1952 в Хельсинки первым в истории советским призёром Игр стал Юрий Тюкалов, который пережил блокаду Ленинграда. Шесть медалей в Хельсинки взял гимнаст Валерий Чукарин, прошедший 17 концлагерей и выживший в Бухенвальде. А в беге на 400 метров с барьерами серебро досталось Юрию Литуеву, всего три года как профессионально занимавшемуся лёгкой атлетикой. Лейтенант Литуев — кавалер ордена Красной Звезды и медали «За боевые заслуги», на войне он командовал артиллерией.

В Кортина-д’Ампеццо в 1956-м золото и чемпионата мира, и Олимпийских игр выигрывал защитник хоккейной сборной СССР Николай Сологубов. За воровство на мясокомбинате он угодил в штрафбат и получил прозвище «Комар», но Великую отечественную прошёл до конца, получив два ранения ног.

Войну прошёл и защитник футбольного «Динамо» Владимир Савдунин. Сперва он эвакуировался в Самару, играл на первенство области за «Локомотив», вскоре вернулся в Москву — собирать моторы для штурмовиков на авиационном заводе. А потом вызвался добровольцем.

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Служил Савдунин разведчиком танковой бригады.

«Брал “языков” за линией фронта, награждён орденами, трижды был ранен, — рассказывал о Савдунине Владимир Кесарев. — Никогда о своих подвигах не говорил. Чаще отшучивался. Дескать, в танке всю войну просидел».

После одного из ранений в 1944-м Савдунина в московском госпитале встретил Константин Бесков и уговорил сыграть за команду седьмого полка МВД на Кубок Москвы. Перебинтованную руку Владимир спрятал от судьи под длинным рукавом футболки, забил семь голов, потом выиграл первенство войск МВД, а в 1945-м стал чемпионом СССР с «Динамо» и отправился с ним в турне по Англии. Владимир Кесарев всю войну провёл в Москве вместе с матерью. Она на фабрике шила солдатские шинели, а Кесарев в 12 лет устроился на завод Коммунистической партии Германии, рядом с Савёловским вокзалом. Через год на фронте погиб отец Кесарева, ещё через два Владимир получил медаль «За доблестный труд в Великой отечественной войне» (такой же удостоился, в частности, и Лев Яшин).

«На заводе были нужны именно детские руки. Маленькие, тонкие. Нужно было протягиваться в узкие отверстия в ракетах и прикручивать там что-то, крючки куда-то насаживать, — вспоминал Кесарев. — Могли заниматься и воровством, и чем хочешь — обстановка тяжёлая, война, голод. Ели мороженую картошку — это считалось хорошо. Мама очистит картошку, а из этих очисток, отрубей, валяет котлетки. Так и ужинали».

Весной рабочих швейной фабрики посылали в Подмосковье. Кесарев увязывался с матерью, копал рвы для захоронения солдат, спал у костра прямо на земле, а ел павших лошадей. Во время войны футбол не прекращался — даже в блокадном Ленинграде.

Самый известный матч там датирован 31 мая 1942 года. «Динамо» со счётом 6:0 победило команду Ленинградского металлического завода, составленную просто-напросто из тех мужчин, кто был в силах бегать и играть. «Петровский» разобрали на дрова, с разбомбленного основного поля стадиона «Динамо» игру перенесли на резервное, за бровкой которого росла картошка. В начале второго тайма снаряд попал в угол и этого поля, команды и зрители (раненые из госпиталей и незанятые на смене рабочие завода «Вулкан») попрятались в бомбоубежище. Матч «Динамо» и ЛВЗ доиграли.

В августе 1942 года в Киеве состоялся «матч смерти» — киевский «Старт» обыграла «Флакельф», команду, составленную из немецких зенитчиков (половину «Старта» после игры фашисты расстреляли). Через три месяца после освобождения Сталинграда в 1943-м там прошел полноценный футбольный матч — «на руинах». Сталинградское «Динамо» справилось с московским «Спартаком» — 1:0. А вскоре, после перелома в войне в пользу СССР, вернулся футбольный Кубок страны. В финале 27 августа 1944 года сенсация турнира ленинградский «Зенит» обыграла ЦДКА. К тому моменту уже год как возобновились несколько региональных спартакиад, проходили соревнования по лёгкой и тяжёлой атлетике, плаванию и боксу и многим другим дисциплинам.

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В 1944-м и 1945-м абсолютным чемпионом СССР по боксу стал Николай Королёв. В первые дни войны Королёв пришёл в военкомат, но его отправили лечить травмированную ногу и зачислили только после настойчивых просьб. Он попал в партизанский отряд в уже занятой немцами Брянской области и во время диверсионных операций дважды выносил с поля боя раненого полковника.

Раненого товарища спас, переплыв с ним реку, и Леонид Мешков, который на чемпионатах СССР, Европы и мира по плаванию установил свыше 120 рекордов.

Использованы цитаты из материалов Sports.ru, «Спорт-Экспресса», «Советского спорта» и «Спорта день за днем». С Днем победы!