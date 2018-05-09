Спорт во время Великой Отечественной войны. Истории настоящих героев
Team Russia вспоминает советских спортсменов, которые участвовали в войне против фашистской Германии и продолжали выступать, несмотря ни на что.
Team Russia вспоминает советских спортсменов, которые участвовали в войне против фашистской Германии и продолжали выступать, несмотря ни на что.
22 июня 1941-го открывался после реконструкции Республиканский стадион Киева — тот самый, на котором 77 лет спустя в финале Лиги чемпионов сойдутся «Реал» и «Ливерпуль». В
Рабочие специальности во время войны осваивать приходилось многим. Например, шахматист Михаил Ботвинник, уже собравшийся биться за звание чемпиона мира по шахматам с Александром Алёхиным, поехал в Пермь трудиться
«Стыдно сказать — 90 с лишним килограммов я весил! — признаётся Шапошников. — Откормили в училище. Сгонял вес: надевал будённовку, шинель и бегал по сопкам. Скинул 20 килограммов. Играл за 187‑ю дивизию, хотели забрать в сборную фронта, но меня сделали адъютантом командующего штабом армии — адъютантов не имели права брать».
Сейчас ему 95 лет, на прошлой неделе он выписался из больницы, но дочь Наталья Сергеевна попросила меня не тревожить Шапошникова — воспоминания только разбередят шаткие нервы. В Японии в 1940 году должны была состояться и Летние, и Зимние Олимпийские игры — их отменили
В Кортина-д’Ампеццо в 1956-м золото и чемпионата мира, и Олимпийских игр выигрывал защитник хоккейной сборной СССР Николай Сологубов. За воровство на мясокомбинате он угодил в штрафбат и получил прозвище «Комар», но Великую отечественную прошёл до конца, получив два ранения ног.
Войну прошёл и защитник футбольного «Динамо» Владимир Савдунин. Сперва он эвакуировался в Самару, играл на первенство области за «Локомотив», вскоре вернулся в Москву — собирать моторы для штурмовиков на авиационном заводе. А потом вызвался добровольцем.
Служил Савдунин разведчиком танковой бригады.
«Брал “языков” за линией фронта, награждён орденами, трижды был ранен, — рассказывал о Савдунине Владимир Кесарев. — Никогда о своих подвигах не говорил. Чаще отшучивался. Дескать, в танке всю войну просидел».
После одного из ранений в 1944-м Савдунина в московском госпитале встретил Константин Бесков и уговорил сыграть за команду седьмого полка МВД на Кубок Москвы. Перебинтованную руку Владимир спрятал от судьи под длинным рукавом футболки, забил семь голов, потом выиграл первенство войск МВД, а в 1945-м стал чемпионом СССР с «Динамо» и отправился с ним в турне по Англии. Владимир Кесарев всю войну провёл в Москве вместе с матерью. Она на фабрике шила солдатские шинели, а Кесарев в 12 лет устроился на завод Коммунистической партии Германии, рядом с Савёловским вокзалом. Через год на фронте погиб отец Кесарева, ещё через два Владимир получил медаль «За доблестный труд в Великой отечественной войне» (такой же удостоился, в частности, и Лев Яшин).
«На заводе были нужны именно детские руки. Маленькие, тонкие. Нужно было протягиваться в узкие отверстия в ракетах и прикручивать там
Самый известный матч там датирован 31 мая 1942 года. «Динамо» со счётом 6:0 победило команду Ленинградского металлического завода, составленную
В августе 1942 года в Киеве состоялся «матч смерти» — киевский «Старт» обыграла «Флакельф», команду, составленную из немецких зенитчиков (половину «Старта» после игры фашисты расстреляли). Через три месяца после освобождения Сталинграда в 1943-м там прошел полноценный футбольный матч — «на руинах». Сталинградское «Динамо» справилось с московским «Спартаком» — 1:0. А вскоре, после перелома в войне в пользу СССР, вернулся футбольный Кубок страны. В финале 27 августа 1944 года сенсация турнира ленинградский «Зенит» обыграла ЦДКА. К тому моменту уже год как возобновились несколько региональных спартакиад, проходили соревнования по лёгкой и тяжёлой атлетике, плаванию и боксу и многим другим дисциплинам.
В 1944-м и 1945-м абсолютным чемпионом СССР по боксу стал Николай Королёв. В первые дни войны Королёв пришёл в военкомат, но его отправили лечить травмированную ногу и зачислили только после настойчивых просьб. Он попал в партизанский отряд в уже занятой немцами Брянской области и во время диверсионных операций дважды выносил с поля боя раненого полковника.
Раненого товарища спас, переплыв с ним реку, и Леонид Мешков, который на чемпионатах СССР, Европы и мира по плаванию установил свыше 120 рекордов.
Использованы цитаты из материалов Sports.ru, «Спорт-Экспресса», «Советского спорта» и «Спорта день за днем». С Днем победы!
Автор: Александр Муйжнек