10 лет Виталия Мутко во главе российского спорта. Как это было
Чем запомнятся эти годы.
Чем запомнятся эти годы.
Утвержденный Госдумой в должности
Главные турниры в истории России
Виталий Мутко руководил подготовкой двух самых крутых турниров, которые только существуют на планете. Олимпиада-2014 как государственный проект досталась ему в наследство, но именно при нем доводились до ума проблемные объекты, строилась с нуля инфраструктура Сочи, российское гражданство получали Виктор Ан и Вик Уайлд. Олимпиада прошла сверхуспешно и с небывалым размахом. Проблемы начались уже позже и касались отнюдь не организационных моментов.
Чемпионат мира по футболу — вообще первый и последний на нашем веку в России, и это любимое детище Виталия Леонтьевича. Это при нем РФС подавала заявку на турнир, это он со сцены заряжал свои культовые Let me speak from my heart, ликовал с Аршавиным, а затем, уже как министр и
Инфраструктура
Когда Мутко возглавлял РФС, одним из главных его проектов было строительство полей для детских школ по всей стране. В министерстве возведение инфраструктуры приобрело новый размах. Стройками к Олимпиаде и ЧМ-2018 дело не ограничилось. Реконструировались старые объекты, восстанавливались новые.
Спортивные результаты
Хотя Правительство занимается чуть ли не в первую очередь массовым спортом, главным критерием оценки для обычного человека всегда будет спорт высоких достижений — чемпионаты мира, Европы, Олимпиады. Тут в десятилетие Мутко случалось всякое — ударная квалификация на ЧМ с Капелло и дальнейшая деградация сборной при нем же, неудачная домашняя Олимпиада в хоккее, но триумф в Пхенчхане при слабых составах соперников, фиаско на Играх в Лондоне и медальное первенство в Сочи.
Общественное мнение меняется быстро, хотя суды продолжаются, и вполне может быть, что большую часть обвинений России удастся опровергнуть.
Но это будет уже потом. Пока же можно констатировать, что вряд ли в обозримом будущем в руководстве спорта появится другой человек, способный попасть в учебники истории. Виталий Мутко с Олимпиадой, чемпионатом мира и своей невероятной активностью во вверенной сфере на их страницы уже точно попал.