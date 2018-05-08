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22:42 (мск), источник: Sport24

10 лет Виталия Мутко во главе российского спорта. Как это было

Чем запомнятся эти годы.

Источник: Sport24

Утвержденный Госдумой в должности премьер-министра Дмитрий Медведев предложил Виталия Мутко на пост вице-премьера, курирующего строительство. Спортивные вопросы теперь будут в компетенции Ольги Голодец. Это значит, что закончилась целая эпоха — Мутко руководил спортом 10 лет. В 2008-м он стал министром спорта, туризма и молодежной политики после сверхуспешного Евро-2008, одним из триумфаторов которого он себя по праву считал. Это он настоял на тренере-иностранце, пригласил Гуса Хиддинка, это при его президентстве в «Зените» выросло в звезд поколение Аршавина и Кержакова. 10 лет во главе отрасли — случай в российской политике небывалый. Чем запомнится этот период?

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Главные турниры в истории России

Виталий Мутко руководил подготовкой двух самых крутых турниров, которые только существуют на планете. Олимпиада-2014 как государственный проект досталась ему в наследство, но именно при нем доводились до ума проблемные объекты, строилась с нуля инфраструктура Сочи, российское гражданство получали Виктор Ан и Вик Уайлд. Олимпиада прошла сверхуспешно и с небывалым размахом. Проблемы начались уже позже и касались отнюдь не организационных моментов.

Чемпионат мира по футболу — вообще первый и последний на нашем веку в России, и это любимое детище Виталия Леонтьевича. Это при нем РФС подавала заявку на турнир, это он со сцены заряжал свои культовые Let me speak from my heart, ликовал с Аршавиным, а затем, уже как министр и вице-премьер, курировал стройки стадионов в 11 городах, тренировочных площадок, баз, гостиниц, аэропортов, дорог. В этом плане его перевод в сферу строительства выглядит, кстати, вполне логично.

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Инфраструктура

Когда Мутко возглавлял РФС, одним из главных его проектов было строительство полей для детских школ по всей стране. В министерстве возведение инфраструктуры приобрело новый размах. Стройками к Олимпиаде и ЧМ-2018 дело не ограничилось. Реконструировались старые объекты, восстанавливались новые.

Спортивные результаты

Хотя Правительство занимается чуть ли не в первую очередь массовым спортом, главным критерием оценки для обычного человека всегда будет спорт высоких достижений — чемпионаты мира, Европы, Олимпиады. Тут в десятилетие Мутко случалось всякое — ударная квалификация на ЧМ с Капелло и дальнейшая деградация сборной при нем же, неудачная домашняя Олимпиада в хоккее, но триумф в Пхенчхане при слабых составах соперников, фиаско на Играх в Лондоне и медальное первенство в Сочи.

Парадоксально, но именно домашняя Олимпиада стала и пиком, и спадом спортивной карьеры Виталия Мутко. После Игр 2014-го его называли в народе «Виталием Медальевичем». После скандальных обвинений Родченкова, антидопингового расследования и лишения части наград — «Виталием Мельдониевичем».

Общественное мнение меняется быстро, хотя суды продолжаются, и вполне может быть, что большую часть обвинений России удастся опровергнуть.

Но это будет уже потом. Пока же можно констатировать, что вряд ли в обозримом будущем в руководстве спорта появится другой человек, способный попасть в учебники истории. Виталий Мутко с Олимпиадой, чемпионатом мира и своей невероятной активностью во вверенной сфере на их страницы уже точно попал.

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