10 лет Виталия Мутко во главе российского спорта. Как это было

Чемпионат мира по футболу — вообще первый и последний на нашем веку в России, и это любимое детище Виталия Леонтьевича. Это при нем РФС подавала заявку на турнир, это он со сцены заряжал свои культовые Let me speak from my heart, ликовал с Аршавиным, а затем, уже как министр и вице-премьер, курировал стройки стадионов в 11 городах, тренировочных площадок, баз, гостиниц, аэропортов, дорог. В этом плане его перевод в сферу строительства выглядит, кстати, вполне логично.