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19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

МОК разрешил кантону Вале подписать заявку Сьона на проведение Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет дал согласие на подписание швейцарским кантоном Вале заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года в Сьоне, сообщает Inside the Games.

Источник: РИА "Новости"

Обычно заявку заверяют представители МОК, НОК страны, желающей принять Олимпиаду, а также власти города-претендента. Данная мера поможет облегчить финансовую нагрузку на Сьон.

Заявка Сьона содержит планы по проведению соревнований в нескольких городах кантона Вале, а также кантонах Берн, Фрайбург и Обвальден.

10 июня в Вале пройдёт референдум, на котором местные жители выразят своё мнение в отношении проведения Олимпиады-2026 в Сьоне. Также на право принять Игры-2026 претендуют Грац (Австрия), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция), Эрзурум (Турция), Калгари (Канада), а также Милан, Турин и Кортина д’Ампеццо (Италия), рассматривающие вариант подачи совместной заявки.

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