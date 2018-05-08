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18:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава РУСАДА: Мы потратили два года впустую, и этот вакуум заполнился негативом

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал о преградах на пути к восстановлению соответствия его организации кодексу Всемирного антидопингового агентства.

«Прежде всего ВАДА ждёт ответы на два изначально обозначенных вопроса, которые до сих пор не были решены: первый связан с докладом Макларена, а второй — с доступом к пробам. Результаты проведённых судебных дел, их динамика уже сейчас указывают, что мы, по сути, впустую потратили два года.

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Нужно было раньше начинать активно заниматься решением проблем. Сейчас вопрос стоит о национальных интересах России. Во-первых, речь идёт об ограничениях, вошедших в силу с 1 апреля, которые, по сути, обозначают невозможность проведения международных спортивных соревнований на территории РФ. Во-вторых, два года «безмолвия» создали вакуум, на данный момент заполненный негативом, который нам и предстоит преодолевать. Расследование, работа международных комиссий создают определённое давление на бюджет антидопингового агентства. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее эти вопросы решить.
Я сторонник активных действий. Вся эта ситуация лишний раз доказывает, что начинать расследование необходимо было сразу и по всем обвинениям, упомянутым в обоих докладах. А получается так, что мы отказываемся от доказательства своей невиновности, а потом удивляемся, почему к нам относятся таким образом. Нужно вести активную защиту", — приводит слова Гануса «RT на русском».

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