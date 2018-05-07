Впервые за 10 лет Мутко отстранен от руководства спортом

«Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик в то же время, имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства», — сказал Медведев.