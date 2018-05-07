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19:20 (мск), источник: Советский спорт

Впервые за 10 лет Мутко отстранен от руководства спортом

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства.

Источник: РИА "Новости"

«Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик в то же время, имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства», — сказал Медведев.

Сообщается, что Медведев предложил назначить Ольгу Голодец на пост своего заместителя по вопросам культуры и спорта.

Напомним, ранее Мутко был президентом «Зенита» (1997 — 2003), президентом РФПЛ (2001−2003). С апреля 2005 года по ноябрь 2009 года Мутко занимал пост руководителя Российского футбольного союза (РФС). Пост министра спорта Мутко занимал с мая 2008 года. В сентябре 2015 года он также вновь избран президентом Российского футбольного союза. В октябре 2016 президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Виталий Мутко назначен вице-премьером.

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