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21:36 (мск), источник: ТАСС

Исполком МОК утвердил даты проведения летней Олимпиады-2024 в Париже

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 мая. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил даты проведения летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах.

Источник: ИТАР-ТАСС

Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Что касается будущих Игр, то мы утвердили футбольные стадионы в Токио, даты Олимпиады в Париже», — сказал Бах.

В сентябре прошлого года МОК впервые в истории на одной сессии определил места проведения сразу двух летних Олимпиад одновременно. Игры 2024 года пройдут в Париже, Олимпиада-2028 — в Лос-Анджелесе. Решение было принято не по итогам голосования, а после заключения трехстороннего соглашения между МОК и Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Франции и США об утверждении городов столицами летних Олимпийских игр.

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