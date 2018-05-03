Исполком МОК утвердил даты проведения летней Олимпиады-2024 в Париже
ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 мая. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил даты проведения летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом на
ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 мая. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил даты проведения летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом на
Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
«Что касается будущих Игр, то мы утвердили футбольные стадионы в Токио, даты Олимпиады в Париже», — сказал Бах.
В сентябре прошлого года МОК впервые в истории на одной сессии определил места проведения сразу двух летних Олимпиад одновременно. Игры 2024 года пройдут в Париже, Олимпиада-2028 — в