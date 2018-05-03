Исполком МОК утвердил даты проведения летней Олимпиады-2024 в Париже

В сентябре прошлого года МОК впервые в истории на одной сессии определил места проведения сразу двух летних Олимпиад одновременно. Игры 2024 года пройдут в Париже, Олимпиада-2028 — в Лос-Анджелесе. Решение было принято не по итогам голосования, а после заключения трехстороннего соглашения между МОК и Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Франции и США об утверждении городов столицами летних Олимпийских игр.