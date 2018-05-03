МОК не хочет прекращать войну с «русским допингом»

Источник: AFP 2018

Международный олимпийский комитет (МОК) подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2014 в Сочи. Об этом сообщил пресс-атташе организации Марк Адамс.

«Мы недовольны и вердиктом, и мотивировкой CAS», — приводит слова Адамса АР.

ВЕРДИКТЫ МОК И CAS

Напомним, дисциплинарная комиссия МОК под руководством Денниса Освальда, разбиравшая на основании доклада профессора Ричарда Макларена вероятные нарушения антидопинговых правил во время Игр-2014, по итогам своей работы признала виновными 43 российских спортсмена:

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Бобслей — Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Максим Белугин, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина;.

Скелетон — Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова;.

Лыжи — Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко;.

Биатлон — Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Яна Романова;.

Коньки — Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов;.

Сани — Татьяна Иванова, Альберт Демченко;.

Хоккей — Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева, Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дыбанюк.

Их результаты на Олимпиаде в Сочи были аннулированы, спортсменам было пожизненно запрещено участвовать в Играх в любом качестве.

42 спортсмена (исключение составил только бобслеист Белугин) подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

1 февраля суд вынес решение в отношении 39 атлетов. 28 человек были полностью оправданы — их результаты в Сочи были восстановлены, а пожизненная дисквалификация снята:

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Бобслей — Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина;.

Скелетон — Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова;.

Лыжи — Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева;.

Коньки — Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов;.

Сани — Татьяна Иванова, Альберт Демченко;.

Хоккей — Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева.

Еще 11 спортсменам наказание было смягчено — с них была снята пожизненная дисквалификация на участие в Олимпиадах:

Бобслей — Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, ИльвирХузин;.

Лыжи — Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко;.

Хоккей — Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дыбанюк.

Вердикт по трем биатлонисткам — Зайцевой, Вилухиной и Романовой — не вынесен до сих пор.

Решение CAS вызвало бурную реакцию мировой общественности и негодование МОК | Источник: AFP 2018

ОЖИДАНИЕ МОТИВИРОВОК

Решение CAS по 28 россиянам вызвало бурную реакцию мировой общественности и негодование МОК. Глава организации Томас Бах позволил довольно резкие высказывания в адрес суда, которые вполне можно расценить даже как угрозы.

«Решение CAS — большой удар для борьбы с допингом во всем мире. МОК такого не ожидал и крайне разочарован. Мы обсуждаем возможность апелляции и сделаем все, чтобы этот вердикт был изменен. Ситуация показывает, что всей структуре CAS срочно необходима реформа», — сказал, в частности, Бах.

В МОК заявили, что проанализируют мотивировочную часть решения CAS по каждому случаю. Затем, если необходимо, подадут апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Причем оспорить там можно будет только какие-то процессуальные нарушения, но решение суда по существу — CAS пока является высшей юридической инстанцией в спорте.

Ждать пришлось долго — более двух месяцев. 23 апреля суд, наконец, опубликовал мотивировочную часть решения по двум первым делам из 39 — лыжника Легкова и бобслеиста Зубкова. Но можно ожидать, что остальные 37 решений будут, по большому счету, просто калькой с них.

В частности, там говорится, что CAS не нашел достаточных доказательств вины Легкова. Об этом, впрочем, еще 1 февраля говорил генеральный секретарь CAS Матье Риб.

«Решение CAS не означает, что 28 оправданных российских спортсменов ни в чем не виновны. Но из-за малого количества доказательств апелляции будут удовлетворены, аннулированы все санкции, и их индивидуальные результаты, показанные в Сочи, будут восстановлены», — говорил он тогда.

Говоря о том, что МОК собирается подавать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, Адамс не уточнил, будет ли организация дождаться всех 28 мотивировочных частей или же будет работать по каждому отдельному случаю, начав с Легкова.

Любопытно, что в один день с заявлением Адамса появились слова генерального директора Антидопингового агентства Норвегии АндерсаСольхейма, который призвал реформировать судебную спортивную систему.

«Мы считаем, что CAS не подходит для решения дел о допинге. В последние годы было несколько примеров антидопинговых расследований с привлечением полиции. Мы хотим, чтобы и судебный орган был больше похож на то, что мы видим в гражданском обществе. Речь о создании лучших практик. Мы должны обеспечивать справедливое судебное разбирательство. Это можно делать лучше, чем в сегодняшних условиях. Должны быть, например, открытые консультации, прозрачные для тех, кто хочет следить за делом», — сказал он.