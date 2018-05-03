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16:30 (мск), источник: Известия

В Сочи вручили премию «Спорт и Россия»

Пятая церемония вручения национальной премии «Спорт и Россия» состоялась в Сочи. Она присуждается за наиболее значимые достижения, направленные на формирование интереса россиян к спорту и здоровому образу жизни.

Источник: Известия

Лауреатами премии в этом году стали нефтяная компания «Роснефть», «Империал Парк Отель & SPA», курорт «Роза Хутор», сети фитнес клубов «Зебра» и X-Fit, компания BQ, букмекерская компания «Лига Ставок», футбольный клуб «Спартак — Москва», ZENDEN Group, Greenbet, ООО «Тойота Мотор», «Академия Киберспорта СИТИЛИНК», международный аэропорт Шереметьево, REHAU, ООО «ПУМА-РУС» и Группа компаний IEK.

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Церемония состоялась в рамках форума «Спорт и Россия», на котором представители российского и мирового спортивного сообщества обсуждали стратегию развития спортивной индустрии, спонсорство в спорте и механизмы государственно-частного партнерства в спорте.

Вручение премии посетили футболисты Евгений Алдонин и Александр Филимонов, боксер Алексей Тищенко и гимнастка Анастасия Максимова.

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