В Сочи вручили премию «Спорт и Россия»

Лауреатами премии в этом году стали нефтяная компания «Роснефть», «Империал Парк Отель & SPA», курорт «Роза Хутор», сети фитнес клубов «Зебра» и X-Fit, компания BQ, букмекерская компания «Лига Ставок», футбольный клуб «Спартак — Москва», ZENDEN Group, Greenbet, ООО «Тойота Мотор», «Академия Киберспорта СИТИЛИНК», международный аэропорт Шереметьево, REHAU, ООО «ПУМА-РУС» и Группа компаний IEK.
Церемония состоялась в рамках форума «Спорт и Россия», на котором представители российского и мирового спортивного сообщества обсуждали стратегию развития спортивной индустрии, спонсорство в спорте и механизмы государственно-частного партнерства в спорте.
Вручение премии посетили футболисты Евгений Алдонин и Александр Филимонов, боксер Алексей Тищенко и гимнастка Анастасия Максимова.