Решение о новом руководителе комиссии ОИ-2022 будет принято после ухода Жукова из ОКР

В среду Жуков заявил ТАСС, что не будет участвовать в новых выборах главы ОКР из-за высокой загруженности в Госдуме. Выборы президента ОКР пройдут 29 мая.

«Жуков будет оставаться членом МОК пока не состоятся выборы в ОКР, — сказал Адамс. — До этой даты не будет принято решение по тому, кто возглавит комиссию по подготовке к Играм в Пекине, пока Самаранч-младший по- прежнему исполняет обязанности главы комиссии».