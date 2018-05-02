Решение о новом руководителе комиссии ОИ-2022 будет принято после ухода Жукова из ОКР

В среду Жуков заявил ТАСС, что не будет участвовать в новых выборах главы ОКР из-за высокой загруженности в Госдуме. Выборы президента ОКР пройдут 29 мая.
«Жуков будет оставаться членом МОК пока не состоятся выборы в ОКР, — сказал Адамс. — До этой даты не будет принято решение по тому, кто возглавит комиссию по подготовке к Играм в Пекине, пока Самаранч-младший по- прежнему исполняет обязанности главы комиссии».
Пост председателя комиссии временно занимает Хуан Антонио Самаранч — младший, который был назначен на эту должность 5 декабря прошлого года после того, как ОКР был дисквалифицирован по решению исполкома МОК за допинговые нарушения на Олимпиаде в Сочи. Жуков вследствие данного решения был отстранен от руководства комиссией и не мог принимать участия в работе МОК. 28 февраля МОК восстановил членство ОКР.