Восемь лет без права на победы
Президент ОКР Александр Жуков заявил, что не планирует выставлять свою кандидатуру на новых выборах главы ОКР.
Президент ОКР Александр Жуков заявил, что не планирует выставлять свою кандидатуру на новых выборах главы ОКР.
Официальная мотивировка — загруженность в Госдуме мешает работать на благо олимпийского движения. «Советский спорт» подводит итоги восьмилетнего правления пока еще главы ОКР.
Действующий глава Олимпийского комитета России заявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новых выборах. Но для судеб отечественного спорта это событие ровным счетом не имеет никакого значения. Почему это событие, которое должно было бы претендовать на статус громкой сенсации, на самом деле абсолютно незаметно?
Когда после провала в Ванкувере на Зимних Играх-2010 произошла
Замена Тягачева на Александра Жукова экспертным сообществом воспринималась тогда со сдержанным оптимизмом. С международными организациями успешно договорились, что назначение
11-е место, названное небывалым провалом в Ванкувере, оказалось выше, чем 13-е сейчас, в Пхенчхане. А
Прежнее руководство ОКР часто обвиняли в том, что оно не всегда успешно доносит свои мысли до общественности. Виталию Смирнову это и не нужно было — он решал вопросы внутри кабинетов. Тягачев часто любил поговорить, причем так, что иногда окружение стояло перед необходимостью того вообще прятать (как это было во время голосования за кандидатуру Сочи во время выборов на сессии МОК в Гватемале в 2007 году). Александр Жуков имеет огромный опыт публичной политики — что на посту
Да, успешность менеджера не всегда прямо коррелирует со спортивными результатами подопечных. Логично предположить, что есть
Можно иронизировать над Романом Ротенбергом, но запущенный им в ФХР бренд «Красная машина» узнаваем и понятен. Можно спорить, правильно ли он выбран с точки зрения идеологии и многих других нюансов, но тренды уловлены очень успешно. А что в ОКР? Здесь даже движение «Команда России» так и не смогли поднять на ноги. А ведь подобные проекты обычно становятся серьезным маркетинговым магнитом и помогают зарабатывать. Но любые предложения от партнеров натыкались на глухую стену непонимания или неодобрения со стороны руководства ОКР.
Вопрос о переезде во
И это мы не говорим о том, как распоряжались уже имеющимися деньгами. История про Внешпромбанк, который лопнул, похоронив миллиарды рублей, подробно освещалась в свое время в прессе. Но рассказ сотрудников ОКР о том, что просто гнались за повышенными процентами, вряд ли может удовлетворить тех, кто хоть немного знаком с ситуацией: банк принадлежал близкому другу Жукова главе федерации бобслея России Георгию Беджамову, которого безуспешно пытаются достать теперь
«Газпром» несколько раз выделялсредства на подготовку спортсменов к Олимпийским Играм, но Олимпийским комитетом те деньги распределялись без какого бы то ни было плана, с постоянными нарушениями и скандалами.
Повторимся, что речь идет о миллиардах рублей. Они исчезли безвозвратно. Закрывать всю эту дыру пришлось новым спонсорам. Впрочем, оценку этим действиям придется уже давать новому руководству ОКР. Наверняка возникнут и вопросы, как именно Жуков избежал ответственности за все эти манипуляции со счетами и переводами.
В быту, как рассказывают, покладист, очень слушается свою супругу, которая в семье реально рулит всеми делами. Но все эти вещи не имеют к спорту ровным счетом никакого отношения. Лишь бы все это работе не мешало. Но мы за эти восемь лет реальной работы и не увидели.
Даже уйти у Александра Жукова красиво не вышло. Речь даже не о том, что уходить он должен был намного раньше. Сама мотивация просто удивительна: «в связи с большой загруженностью в Государственной Думе». Как удавалось совмещать этот пост с работой в Думе все предыдущие годы? А до этого — на ответственном посту
Ушел, таким образом, ни на что не влиявший человек. Даже тот факт, что он был единственным за всю историю руководителем национального олимпийского комитета, на которого МОК накладывал «бан» (личную дисквалификацию), мало на что повлиял. Опять же — если не считать все те же гигантские имиджевые потери.
Сейчас многие будут обсуждать, что будет дальше с ОКР. Логика последних месяцев подталкивает к тому, что на смену Жукову уже подготовлен преемник. Но какой бы ни оказалась фамилия нового главы ОКР, сложно отогнать мысль, что олимпийское движение пережило сейчас худшие годы. Потерю бойца спорт не заметит. И зависеть в дальнейшем все будет не от смены вывески, а от того, по какому пути пойдет развиваться наш спорт. Это намного важнее, чем фамилия на табличке в морально устаревшем здании.
Ярослав Николаев