Жуков не будет участвовать в выборах президента Олимпийского комитета России

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе, — сказал Жуков. — У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе. Поэтому, взвесив все “за” и “против”, я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР».