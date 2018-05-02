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11:38 (мск), источник: ТАСС

Жуков не будет участвовать в выборах президента Олимпийского комитета России

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков принял решение не участвовать в выборах главы организации. Об этом он заявил ТАСС.

Источник: AP 2018

Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании. Также будет сформирован новый состав исполкома ОКР.

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе, — сказал Жуков. — У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе. Поэтому, взвесив все “за” и “против”, я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР».

В феврале в южнокорейском Пхёнчхане прошли зимние Олимпийские игры. Российские спортсмены по причине дисквалификации ОКР за допинговые нарушения на Играх в Сочи выступали под олимпийским флагом. Членство ОКР в Международном олимпийском комитете (МОК) было восстановлено вскоре после окончания Олимпиады.

Жуков возглавляет ОКР с 20 мая 2010 года. Он является первым заместителем председателя Государственной думы РФ, членом Международного олимпийского комитета, заместителем председателя наблюдательного совета Российской шахматной федерации.

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