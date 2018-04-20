МОК поддержал новые санкции против россиян

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, глава МОК Томас Бах призвал строже бороться с допингом и привел в пример Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF), которая лишила некоторые страны квот на чемпионат мира и Олимпиаду. «Хотел бы отметить подход, который применяет IWF, сокращая квоты для стран с большим количеством антидопинговых нарушений. Исполком МОК одобрил такой подход, мы поддерживаем его», — заявил Бах.

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В апреле Международная федерация тяжелой атлетики сообщила, что сборные России, Казахстана, Азербайджана, Армении и Белоруссии, спортсмены которой совершили 20 и более нарушений антидопинговых правил с 2008-го по 2020 год, будут представлены на Играх-2020 максимум двумя спортсменами — одним мужчиной и одной женщиной.