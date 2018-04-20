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23:26 (мск), источник: Lenta.Ru

МОК поддержал новые санкции против россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал идею сокращения квот на Игры для национальных федераций, которые имеют проблемы с соблюдением антидопинговых правил. Об этом сообщает Insidethegames.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, глава МОК Томас Бах призвал строже бороться с допингом и привел в пример Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF), которая лишила некоторые страны квот на чемпионат мира и Олимпиаду. «Хотел бы отметить подход, который применяет IWF, сокращая квоты для стран с большим количеством антидопинговых нарушений. Исполком МОК одобрил такой подход, мы поддерживаем его», — заявил Бах.

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В апреле Международная федерация тяжелой атлетики сообщила, что сборные России, Казахстана, Азербайджана, Армении и Белоруссии, спортсмены которой совершили 20 и более нарушений антидопинговых правил с 2008-го по 2020 год, будут представлены на Играх-2020 максимум двумя спортсменами — одним мужчиной и одной женщиной.

В сентябре 2017-го сборная России по тяжелой атлетике была на год отстранена от участия в международных соревнованиях. По результатам перепроверки допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, российские спортсмены имели три и более положительных результата.

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