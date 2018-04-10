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19:30 (мск), источник: Газета.Ру

Намыли руки: чиновники МОК брали взятки от корейцев

27 членов Международного олимпийского комитета, в том числе 12 представителей Африки, подозреваются в сговоре с крупным бизнесом Южной Кореи. В обмен на голоса в поддержку заявки Пхенчхана на выборах столицы Олимпиады-2018 этим людям обещали крупные спонсорские контракты и прочие материальные блага.

Источник: Газета.Ру

27 членов Международного олимпийского комитета (МОК) подозреваются в получении взяток за поддержку заявки Пхенчхана на выборах столицы зимних Олимпийских игр 2018 года. Голосование по данному вопросу прошло на 123-й сессии МОК в Дурбане 6 июля 2011 года. Причем победитель определился уже в первом раунде: уезд Пхенчхан в южнокорейской провинции Канвондо заручился голосами 63-х делегатов конференции, опередив немецкий Мюнхен (25) и французский Анси (7).

Корейская заявка выиграла с третьей попытки. При выборе места проведения ОИ-2010 Пхенчхан уступил канадскому Ванкуверу, а в случае с ОИ-2014 — российскому Сочи. Отметим, что значительная часть олимпийских состязаний состоялась на территории приморского Каннына, не входящего в регион Пхенчхан.

Обстоятельства махинаций стали известны в результате масштабного расследования фактов коррупции со стороны бывшего президента Кореи Ли Мен Бака (возглавлял государство в 2008—2013 годах). По сведениям портала InsideTheGames, который ссылается на корейский канал SBS,

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27 членов МОК проголосовали за Пхенчхан в обмен на выгодные маркетинговые контракты и соглашения о спонсорстве со всемирно известным технологическим гигантом.

Бывший генеральный директор этой корпорации уже осужден за взяточничество, а его сын обвиняется в коррупции.

Сама компания, которая является одним из спонсоров МОК, уже выпустила релиз с категорическим опровержением вовлеченности в инкриминируемое преступление.

Если верить авторам доклада, 12 из 27 подозреваемых в сговоре членов МОК представляли страны Африки. Эти лица в первом туре должны были поддержать Анси, а в случае не прохода французской заявки в следующий раунд — переключить свои симпатии на Пхенчхан.

Определять участников преступной схемы следователям помог Папа Массата Диак, сын бывшего многолетнего президента Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Ламина Диака, который со скандалом был вынужден покинуть свой пост и проходит по делу о получении взятки за поддержку заявки Рио-де-Жанейро на проведение летней Олимпиады-2016.

Согласно следствию, за свои «услуги» Диак-старший получил $1,5 млн от бразильского бизнесмена Артура Соареша.

Пока что в прессу просочилась лишь часть информации о сговоре с целью повлиять на результаты голосования по столице ОИ-2018. Остаются неизвестными имена участников незаконной сделки, а также их сегодняшняя деятельность.

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Отметим, что сами Игры в Корее прошли достаточно успешно и обошлись без громких скандалов, если не считать обнаружение запрещенных веществ в допинг-пробах российского спортсменов — керленгиста Александра Крушельницкого, который со своей напарницей Анастасией Брызгаловой был лишен бронзы в дабл-миксте, и бобслеистки Надежды Сергеевой. Общемедальный зачет выиграла Норвегия, занявшая 14 первых, 14 вторых и 11 третьих мест. Вторая ступень в данной номинации отошла Германии (14−10−7), третья — Канаде (11−8−10).

Отечественная сборная, из-за дисквалификации ОКР выступавшая под названием «Олимпийские атлеты из России» (ОАР), показала 13-й результат с двумя золотыми, шестью серебряными и девятью бронзовыми наградами.

Фундаментальные расследования коррупции в рядах представителей высшей государственной власти — довольно обычное дело для современной Кореи, не словами, а конкретными поступками взявшей курс на искоренение этого зла.

Так, в настоящий момент устанавливается степень виновности экс-президента Ли Мен Бака, которого в середине марта допросили по делу о взяточничестве, растрате и превышении должностных полномочий в период пребывания на высшем государственном посту.

Чиновник подозревается в махинациях вокруг компании — производителя автозапчастей, которая принадлежала его брату.

Причем по версии следствия, фактическим владельцем мог быть сам Ли Мен Бак, используя ее для отмывания средств, полученных путем коррупции.

Прокуратура Кореи не исключает, что бывший глава государства мог присваивать неподотчетные средства из секретных фондов Национальной разведывательной службы, предназначенные для финансирования тайных операций. Общая сумма хищения может составлять порядка $10,3 млн.

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Ли Мен Бак — пятый экс-президент страны, ставший фигурантом уголовного дела. Многие уже понесли серьезные наказания, в том числе первая в истории женщина, занимавшая этот пост, — Пак Кын Хе. Как удалось установить следствию, в период работы в указанной должности (2013−2017 годы) она получала взятки, злоупотребляла властью и передавала секретную информацию лицам, не состоявшим на государственной службе.

В конце прошлой недели Пак Кын Хе приговорили к 24 годам каторжных работ и штрафу в размере $16,8 млн.

Дмитрий Окунев

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