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«Олимпийский патруль» во Всемирный день спорта
Призеры Олимпиады в Пхенчхане фигуристы Наталья Забияко, Александр Энберт и Владимир Морозов стали новыми гостями программы ОКР.
Призеры Олимпиады в Пхенчхане фигуристы Наталья Забияко, Александр Энберт и Владимир Морозов стали новыми гостями программы ОКР.
В пятницу в одной из лучших школ Москвы — «Курчатовской школе», что на «Щукинской», состоялся очередной этап проекта «Олимпийский патруль». На этот раз участниками стали серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в командном турнире фигуристы Наталья Забияко, Александр Энберт и Владимир Морозов.
Напомним, что «Олимпийский патруль» — всероссийская
В работе «Олимпийского патруля» за последние несколько лет принимали участие такие знаменитые атлеты, как пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира хоккеист Владислав Третьяк, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, трехкратный олимпийский чемпион по
В СПОРТЕ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ДРУЖБЕ
На это раз «Патруль» был приурочен к проведению Всемирного дня спорта, которым, кстати, несмотря на всю серьезность школы и ее
— Есть ли в профессиональном спорте место дружбе? — сказал Морозов. — Да, конечно. На льду мы все соперники, а вне площадки — совсем другое дело. У нас есть много знакомых
Собравшиеся ребята были не только слушателями, но и активными участниками встречи, задавая гостям самые разные вопросы. В том числе, несмотря на юный возраст, на очень взрослые и серьезные темы. Например, многих интересовало, каково спортсменам было ехать на Олимпиаду в Пхенчхан без флага и гимна и как там к ним в связи с этим относились.
— Сначала было немного странно и непонятно, никто не знал, как это будет и как все пройдет, — сказал Энберт. — Но когда мы оказались уже на месте, в Пхенчхане, были окружены спортсменами, которые, как и мы, перестали обращать на все это внимание. На лед мы выходили в тех же костюмах и под ту же музыку, что и всегда. А флаг и гимн всегда были с нами, в душе, ведь и мы, и все остальные прекрасно знали, что мы из России и за Россию выступаем.
— Никакого прессинга со стороны других спортсменов не было, — добавил Морозов. — У нас много друзей и знакомых за границей, и мы продолжали общаться так же, как и прежде. Все те спортсмены, которые поехали в Пхенчхан, поступили абсолютно правильно. Повторю, пусть у нас не было флага, но они всегда были на трибунах и все болельщики скандировали: «Россия! Россия!» Это очень помогало. Хотелось бы поблагодарить еще раз всех тех, кто нас так поддерживал.
КОГДА НЕ ВЗЯЛИ В ХОККЕЙ
Впрочем, в гораздо большей степени интересовали ребят самые обычные, не связанные с политикой вещи. Например, как фигуристы готовятся к соревнованиям и обращают ли внимание на соперников.
— Нужно быть уверенным в себе и не обращать внимания на других, — сказал Энберт. — Была одна история, которую мне рассказала Татьяна Анатольевна Москвина, мой бывший тренер. Она
Или, скажем, как быть, если во время проката ты допускаешь ошибку или даже не одну, и как сохранять лицо, если все идет не так, как тебе хотелось бы.
— Если ты
— Если ты будешь ошибаться, падать, но при этом еще и рыдать, то будет только еще хуже, — добавил Морозов. — Нужно контролировать свои эмоции, и мы этому учимся.
Рассказали гости и о том, как они попали в фигурное катание. У Владимира Морозова связана с этим забавная история.
— Наверное, всех нас на каток привели родители, потом тебе это начинает нравиться, и ты остаешься и продолжаешь заниматься этим, — рассказал он. — Почему не хоккей? Сначала привели туда, да. Но я уже староват был — мне шесть лет было (улыбается). А кататься на коньках я не умел. Пришлось идти в фигурное катание. Там и научился кататься.
Были и каверзные и неожиданные вопросы — наверное, такие могли задать только школьники, а не профессиональные журналисты. Например, как совмещать катание в паре и личную жизнь и не мешает ли одно другому.
— Бывает
Отведенные на олимпийский урок полтора часа пролетели незаметно. После того как встреча закончилась, Забияко, Энберт и Морозов еще долго раздавали автографы и фотографировались со всеми желающими, а таких было много. Было видно, что довольны остались и школьники, и спортсмены. «Олимпийский патруль» продолжает шагать по России.