«Олимпийский патруль» во Всемирный день спорта

В пятницу в одной из лучших школ Москвы — «Курчатовской школе», что на «Щукинской», состоялся очередной этап проекта «Олимпийский патруль». На этот раз участниками стали серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в командном турнире фигуристы Наталья Забияко, Александр Энберт и Владимир Морозов.

Напомним, что «Олимпийский патруль» — всероссийская спортивно-образовательная программа Олимпийского комитета России, ведущая свой отсчет с 2014 года. Ее цель — рассказать детям и подросткам об олимпийском движении, познакомить их с российскими спортсменами-олимпийцами, напомнить о преимуществах занятий спортом и важности здорового образа жизни.

В работе «Олимпийского патруля» за последние несколько лет принимали участие такие знаменитые атлеты, как пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира хоккеист Владислав Третьяк, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, боксер Николай Валуев, экс-первая ракетка мира теннисист Марат Сафин и многие другие.

В СПОРТЕ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ДРУЖБЕ

На это раз «Патруль» был приурочен к проведению Всемирного дня спорта, которым, кстати, несмотря на всю серьезность школы и ее физико-математических образовательных программ, занимаются многие из пришедших на встречу ребят, заполнивших актовый зал.

— Есть ли в профессиональном спорте место дружбе? — сказал Морозов. — Да, конечно. На льду мы все соперники, а вне площадки — совсем другое дело. У нас есть много знакомых ребят-фигуристов, с которыми мы общаемся и переписываемся. Понятно, что есть и те, кто не стремится к каким-то дружеским отношениям, но таких меньшинство. В остальном все отлично ладят друг с другом, после соревнований бывают совместные вечеринки, обсуждаем программы — что получилось, что нет.

Собравшиеся ребята были не только слушателями, но и активными участниками встречи, задавая гостям самые разные вопросы. В том числе, несмотря на юный возраст, на очень взрослые и серьезные темы. Например, многих интересовало, каково спортсменам было ехать на Олимпиаду в Пхенчхан без флага и гимна и как там к ним в связи с этим относились.

— Сначала было немного странно и непонятно, никто не знал, как это будет и как все пройдет, — сказал Энберт. — Но когда мы оказались уже на месте, в Пхенчхане, были окружены спортсменами, которые, как и мы, перестали обращать на все это внимание. На лед мы выходили в тех же костюмах и под ту же музыку, что и всегда. А флаг и гимн всегда были с нами, в душе, ведь и мы, и все остальные прекрасно знали, что мы из России и за Россию выступаем.

— Никакого прессинга со стороны других спортсменов не было, — добавил Морозов. — У нас много друзей и знакомых за границей, и мы продолжали общаться так же, как и прежде. Все те спортсмены, которые поехали в Пхенчхан, поступили абсолютно правильно. Повторю, пусть у нас не было флага, но они всегда были на трибунах и все болельщики скандировали: «Россия! Россия!» Это очень помогало. Хотелось бы поблагодарить еще раз всех тех, кто нас так поддерживал.

КОГДА НЕ ВЗЯЛИ В ХОККЕЙ

Впрочем, в гораздо большей степени интересовали ребят самые обычные, не связанные с политикой вещи. Например, как фигуристы готовятся к соревнованиям и обращают ли внимание на соперников.

— Нужно быть уверенным в себе и не обращать внимания на других, — сказал Энберт. — Была одна история, которую мне рассказала Татьяна Анатольевна Москвина, мой бывший тренер. Она как-то приехала на Олимпиаду вместе с Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе. Они пришли на тренировку и увидели, как катаются их основные соперники — канадцы. «Ну все, в этот раз нам точно не победить», — подумали они. Прошли соревнования, ребята заняли первое место. И уже потом, когда общались с канадцами в неформальной обстановке, те сказали: «Мы вышли на тренировку, увидели, как вы катаетесь, и поняли, что нам точно не выиграть». Так что у страха глаза велики. Нужно быть просто уверенным в себе и делать то, что умеешь. И победа обязательно придет.

Или, скажем, как быть, если во время проката ты допускаешь ошибку или даже не одну, и как сохранять лицо, если все идет не так, как тебе хотелось бы.

— Если ты что-то сделал не так, нужно скорее об этом забыть и продолжать выступать дальше, — сказала Забияко. — Если ты будешь об этом думать, то дальше пойдут еще помарки и все будет еще хуже.

— Если ты будешь ошибаться, падать, но при этом еще и рыдать, то будет только еще хуже, — добавил Морозов. — Нужно контролировать свои эмоции, и мы этому учимся.

Рассказали гости и о том, как они попали в фигурное катание. У Владимира Морозова связана с этим забавная история.

— Наверное, всех нас на каток привели родители, потом тебе это начинает нравиться, и ты остаешься и продолжаешь заниматься этим, — рассказал он. — Почему не хоккей? Сначала привели туда, да. Но я уже староват был — мне шесть лет было (улыбается). А кататься на коньках я не умел. Пришлось идти в фигурное катание. Там и научился кататься.

Были и каверзные и неожиданные вопросы — наверное, такие могли задать только школьники, а не профессиональные журналисты. Например, как совмещать катание в паре и личную жизнь и не мешает ли одно другому.

— Бывает по-разному, — сказал Энберт. — Можно дружить внутри пары, можно — нет. Есть случаи, когда люди встречаются, становятся семьей. А бывает, что, наоборот, почти не общаются друг с другом. Но главное здесь, чтобы отношения, какими бы они ни были, не мешали работе, не мешали добиваться поставленных целей. Тут все индивидуально.