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00:11 (мск), источник: Р-Спорт

Ганус: Общая позиция WADA по вопросу восстановления РУСАДА — «мы не уступим»

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не собирается делать уступки в вопросе восстановления в правах РУСАДА.

Источник: РИА "Новости"

«Общая позиция WADA принципиальная — мы не уступим. Эти два вопроса, которые остаются. Для того чтобы решить эту проблему, никакой косметики, никаких деклараций недостаточно, необходимо работать по докладу Ричарда Макларена. Комитет по соответствию определил техническое соответствие РУСАДА. Остались эти два вопроса. Следующее заседание совета учредителей в мае. До мая есть время», — заявил Ганус в эфире «Эха Москвы».

РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года после серии допинг-скандалов в российском спорте. В ноябре 2017 года совет учредителей WADA решил не восстанавливать РУСАДА в правах, так как, по мнению совета, российская сторона не выполнила некоторые пункты дорожной карты, один из которых — признание выводов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Российская сторона неоднократно заявляла, что не признает выводы комиссии Макларена о «господдержке допинга», поскольку они не соответствуют действительности.

Также WADA требует предоставить доступ к пробам, хранящимся в опечатанной из-за следственных действий СК московской лаборатории.

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