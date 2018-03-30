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20:44 (мск), источник: ТАСС

Ким Чен Ын и президент МОК обсудили вопрос участия КНДР в будущих Олимпиадах

ТАСС, 30 марта. Лидер КНДР Ким Чен Ын и прибывший с визитом в Пхеньян президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провели встречу, в ходе которой лидер КНДР заявил о намерении страны участвовать в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, а также в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщает AP.

Источник: Reuters

Бах, который ранее провел встречу с министром физической культуры и спорта КНДР Иль Гук Ким, сообщил, что получил заверения со стороны Национального олимпийского комитета КНДР об участии в Играх в Токио и в Пекине. «Это обязательство было полностью поддержано лидером страны Ким Чен Ыном в ходе встречи, которая состоялась у нас сегодня после полудня, — сказал президент МОК. — Он пояснил, что спорт — это компонент его политики, направленной на дальнейшее развитие КНДР».

«У нас состоялась очень продуктивная встреча, в ходе которой стало понятно, что глава страны имеет очень ясное представление о той роли, которую может играть спорт в обществе в том, что касается образования и здоровья», — заявил Бах. По словам главы МОК, Ким Чен Ын заявил ему, что участие в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, где на церемонии открытия атлеты из КНДР прошли совместно со спортсменами из Южной Кореи, «стало важным вкладом в мирный диалог».

По словам Баха, официальная часть встречи с лидером КНДР продолжалась 30 минут, после чего они на протяжении 45 минут общались в неформальной обстановке и смотрели за ходом футбольного матча.

Президент МОК прибыл в столицу КНДР в четверг для обсуждения вопросов, касающихся развития спорта в КНДР и подготовки спортсменов для участия в предстоящих Олимпийских играх.

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