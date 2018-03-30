Бюджет Олимпиады-2024 в Париже может вырасти на €500 млн

Авторы доклада считают необходимым пересмотреть планы строительства олимпийской деревни, так как выбранное для нее место представляет археологическую ценность. Кроме того, затраты на строительство медиадеревни и плавательного центра могут возрасти на €170 млн.

«На данный момент мы оцениваем потенциальные риски по рассматриваемым объектам в €500 млн», — говорится в докладе, где также отмечается, что эта сумма может быть сокращена до €200 млн в случае введения мер экономии. «Основной риск заключается в том, что ключевые объекты могут быть не построены вовремя», — отмечается в отчете.