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19:12 (мск), источник: Чемпионат.com

НОК Италии сообщил МОК о намерении Милана и Турина принять Олимпиаду-2026

Национальный олимпийский комитет Италии направил в Международный олимпийский комитет письмо с намерением продолжить обсуждение возможной подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщает официальный сайт организации.

НОК Италии рассказал МОК о заинтересованности Милана и Турина в борьбе за право принять Олимпиаду, а также отметил, что окончательное решение будет принято после формирования нового правительства Италии, которое проанализирует экономическую и социальную целесообразность проекта.

Ранее о намерении претендовать на звание столицы Игр-2026 объявили власти северной области Венето, в которую входит курорт Кортина д’Ампеццо, где проходила зимняя Олимпиада-1956. Второй раз Италия была хозяйкой зимних Игр в 2006 году, когда соревнования прошли в Турине.

Срок подачи заявок на проведение Олимпиады-2026 истекает 31 марта, а город — хозяин соревнований будет определён на сессии Международного олимпийского комитета в Милане в июле 2019 года.

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