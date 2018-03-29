НОК Италии сообщил МОК о намерении Милана и Турина принять Олимпиаду-2026

НОК Италии рассказал МОК о заинтересованности Милана и Турина в борьбе за право принять Олимпиаду, а также отметил, что окончательное решение будет принято после формирования нового правительства Италии, которое проанализирует экономическую и социальную целесообразность проекта.

Ранее о намерении претендовать на звание столицы Игр-2026 объявили власти северной области Венето, в которую входит курорт Кортина д’Ампеццо, где проходила зимняя Олимпиада-1956. Второй раз Италия была хозяйкой зимних Игр в 2006 году, когда соревнования прошли в Турине.



Срок подачи заявок на проведение Олимпиады-2026 истекает 31 марта, а город — хозяин соревнований будет определён на сессии Международного олимпийского комитета в Милане в июле 2019 года.