РУСАДА и МГИМО запустили совместный образовательный проект по борьбе с допингом

Программа повышения квалификации «Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности» включает в себя материалы по основам антидопинговой политики и менеджменту знаний в области антидопинга. Участие в курсах повышения квалификации примут специалисты из более чем 30 регионов России.

«Проект стал логическим продолжением начатого в прошлом году сотрудничества и призван заложить профессиональный фундамент развитию новой культуры в спорте и пропаганде отказа от допинга», — заметила Пахноцкая, которая является одним из авторов программы.

В процессе обучения слушатели познакомятся со спортивной этикой и антидопинговыми правилами, приобретут специальные знания, навыки и умения, необходимые в профессиональной деятельности, изучат документы в области антидопингового законодательства, практику противодействия допингу, оценят влияние социального и организационного контекста на принимаемые решения в сфере антидопингового регулирования, познакомятся с успешной практикой профилактических мер.