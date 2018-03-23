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10:37 (мск), источник: Lenta.Ru

WADA пригрозило судом отказавшимся преследовать россиян федерациям

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) напомнило международным федерациям, что в случае, если ими не будут рассмотрены дела против отдельных российских атлетов, организация обратится в суд. Об этом сообщает Insidethegames.

Источник: РИА "Новости"

В агентстве приступили к передаче в международные федерации дополнительных данных по анти-допинговым делам против российских спортсменов. Как сообщает издание, данную информацию удалось получить из Московской антидопинговой лаборатории. В случае отказа от их проработки, WADA готово обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Сегодня мы вполне ясно заявили об этом — это коснется каждой федерации», — заявил президент WADA Крейг Риди во время ежегодного симпозиума организации.

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«Мы скажем им (представителям международных федераций — прим. “Ленты.ру”): “Вам была предоставлена информация, сообщите нам, готовы ли вы действовать и возбуждать дело” и “В случае, если вы не готовы это сделать, мы оставляем за собой право обратиться в CAS”», — объяснил функционер.

21 марта глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор отметил, что организация сделает все возможное, чтобы не позволить России получить право проведения международных соревнований. Тем не менее, представитель агентства отметил, что исключать проведения Россией международных стартов в будущем не стоит.

Ранее 21 марта в рамках симпозиума Риди оценил прогресс российской стороны в восстановлении в правах национального антидопингового агентства (РУСАДА), отметив, тем не менее, невысокий темп решения данной задачи. Кроме этого, в WADA заявили о необходимости предоставления защиты информаторам агентства со стороны России.

В ноябре 2017 года WADA отказалось восстанавливать в правах РУСАДА. Препятствиями в урегулировании вопроса объявили непризнание Россией существования в стране во время Олимпиады в Сочи государственной поддержки допинга и отказ в выдаче проб с Игр-2014, которые находятся в Московской антидопинговой лаборатории. Деятельность российской организации приостановлена с ноября 2015 года.

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