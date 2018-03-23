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01:30 (мск), источник: ТАСС

Определились первые победители Всероссийских соревнований для паралимпийцев

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Завершился первый день Всероссийских соревнований для спортсменов, не допущенных до участия в Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Состязания проходят в Московской области.

В четверг паралимпийцы разыграли медали в лыжных гонках во всех функциональных классах. Победителем соревнований в классе «сидя» на дистанции 15 км стал Иван Голубков, на втором месте расположился Александр Давидович, третьим стал Роман Петушков. В классе «стоя» золотую медаль завоевал Александр Проньков, вторым финишировал Владимир Кононов, третье место занял Рушан Миннегулов. Среди слабовидящих спортсменов первенствовал Станислав Чохлаев (спортсмен-ведущий — Олег Колодейчук), серебряную медаль завоевал Александр Артемов (Илья Черепанов), третьим стал Олег Пономарев (Андрей Романов).

Также в среду состоялись игры первого круга соревнований по следж-хоккею. Команда Удмуртии обыграла команду «Башкирские пираты» со счетом 10:0. Подмосковный «Феникс» выиграл у сборной Санкт-Петербурга — 10:1. Сборная Москвы в овертайме обыграла команду «Ястребы» из Оренбургской области со счетом 3:2.

Всероссийские соревнования, которые проводятся на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе, завершатся 30 марта.

Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Размеры денежного вознаграждения за призовые места на Всероссийских соревнованиях составляют от 1,7 млн до 4 млн рублей.

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