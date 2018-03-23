Определились первые победители Всероссийских соревнований для паралимпийцев

В четверг паралимпийцы разыграли медали в лыжных гонках во всех функциональных классах. Победителем соревнований в классе «сидя» на дистанции 15 км стал Иван Голубков, на втором месте расположился Александр Давидович, третьим стал Роман Петушков. В классе «стоя» золотую медаль завоевал Александр Проньков, вторым финишировал Владимир Кононов, третье место занял Рушан Миннегулов. Среди слабовидящих спортсменов первенствовал Станислав Чохлаев (спортсмен-ведущий — Олег Колодейчук), серебряную медаль завоевал Александр Артемов (Илья Черепанов), третьим стал Олег Пономарев (Андрей Романов).

Также в среду состоялись игры первого круга соревнований по следж-хоккею. Команда Удмуртии обыграла команду «Башкирские пираты» со счетом 10:0. Подмосковный «Феникс» выиграл у сборной Санкт-Петербурга — 10:1. Сборная Москвы в овертайме обыграла команду «Ястребы» из Оренбургской области со счетом 3:2.

Всероссийские соревнования, которые проводятся на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе, завершатся 30 марта.