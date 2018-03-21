WADA довольно работой по восстановлению РУСАДА, но не темпами

Источник: РИА "Новости"

Также было объявлено, что допинг-офицеры WADA теперь имеют допуск в закрытые города России — сложности с допуском ранее стали одной из причин, почему РУСАДА не восстановили в правах. В РУСАДА в свою очередь подчеркнули, что другой пункт — признание доклада комиссии Ричарда Макларена — от них не зависит, и призвали к переговорам.

Ежегодный симпозиум WADA, в котором принимают участие представители спортсменов, международных федераций, правительств стран, национальных антидопинговых агентств, организаторов крупнейших соревнований, лабораторий, другие специалисты в области антидопинга, начался в среду в Лозанне.

Страны без соответствия кодексу не смогут проводить международные турниры

Глава WADA Крэйг Риди отметил важность кодекса организации и рассказал о системе мониторинга ее соответствию. «Система мониторинга по соответствию кодексу WADA должна заработать в апреле, и это будет очень важное нововведение. Организации, которые будут признаны не соответствующими кодексу WADA, должны будут выполнить ряд четких шагов. Если они не будут их выполнять, то подвергнутся санкциям, главная из которых — они не смогут проводить международные соревнования», — сказал Риди.

«В прошлом году мы обсуждали российскую тему. До сих пор я продолжаю слышать о том, что антидопинговая система (в мире) не работает. Я хочу заявить, что она работает. Естественно, WADA должно постоянно мониторить эту систему и стараться укрепить ее, — добавил он. — В ноябре 2016 года на заседании совета учредителей в Глазго мы приняли рекомендации к укреплению WADA. Это были шаги на то, чтобы уделить большое внимание расследованиям, системе информаторов, образовательной системе».

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли озвучил некоторые результаты работы программы информаторов.

«Программа информаторов дает результаты, мы получили 209 сообщений. Из десяти значительных расследований восемь было инициировано информаторами. Мы наняли нового менеджера по работе с информаторами, это седьмой человек в этом направлении. Мы гарантируем всем информаторам анонимность, если они только не захотят обратного», — сказал Ниггли.

Вызов для мировой антидопинговой системы

Риди рассказал о трудностях работы WADA: у организации были вызовы, но она с ними справилась, а прошлый год был очень позитивным для «чистого» спорта.

Ситуация с Россией, по мнению заместителя генерального директора WADA Роба Келера, отвлекает агентство от самого главного — борьбы с допингом во всем мире. «Россия в последнее время стала раздражителем, на работу с Россией нам приходится тратить большие средства. Все говорят о России, и это отвлекает нас от борьбы с допингом во всем мире. Это вызывает раздражение и, как я уже сказал, потребность тратить ресурсы, но мы получили возможность извлекать уроки и двигаться дальше, чтобы фокусироваться на глобальных проблемах», — сказал Келер.

По словам Риди, главное, что эта ситуация сработала в глобальном смысле — показала проблемы мировой антидопинговой системы. «Российский допинговый скандал обнажил проблемы в мировой системе антидопинга. Все мировое сообщество должно их решать. И решать их правильно. Всегда будут те, кто попытается получить преимущество несправедливым путем. Но сильное WADA позволит защитить “чистых” спортсменов во всем мире», — заявил Риди.

Работа московской антидопинговой лаборатории была приостановлена WADA в ноябре 2015 года, когда было вынесено решение о несоответствии Российского антидопингового агентства всемирному антидопинговому кодексу.

По итогам доклада Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте Международный олимпийский комитет создал комиссию под руководством Самуэля Шмида для дальнейшего расследования обвинений. Комиссия пришла к выводу, что были «систематические нарушения антидопинговых правил и антидопинговой системы в России» во время Олимпиады в Сочи, но не нашла доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ «допинговой системы».

WADAВ середине ноября 2017 года совет учредителей WADA решил не восстанавливать статус РУСАДА, так как, по мнению совета, российская сторона не выполнила два пункта дорожной карты: признание российской стороной результатов расследования комиссии Макларена и доступ допинг-офицеров в закрытые города, где проживают спортсмены.

«Мы согласились, что в дорожной карте по восстановлению членства в WADA выполнены все пункты, кроме двух условий. Последние 15 месяцев мы обсуждали эти два пункта. Комиссия Шмида подтвердила выводы Макларена, но мы не получили ответа от российских властей. Мы считаем, что настало время получить эти ответы. Иначе все “чистые” атлеты мира не будут уверены в том, что ситуация в России поменяется», — добавил Риди.

Вопрос допуска допинг-офицеров в закрытые города решен

Как заявил заместитель генерального директора WADA Роб Келер, теперь допинг-офицеры имеют допуск в закрытые города России.

«РУСАДА планирует, координирует, проводит тесты и образовательные программы. Мы несколько раз обсуждали с российскими властями наблюдательный совет и добились того, чтобы он стал по-настоящему независимым. Юрий Ганус стал новым генеральным директором, в РУСАДА новый штат, который посвящает себя работе по восстановлению функционирования организации. Мы уделяли внимание доступу в закрытые города. Совсем недавно объявили, что вопрос решен. У нас есть доступ в закрытые города», — сказал Келер.

В декабре глава медицинского департамента Международного олимпийского комитета Ричард Баджетт заявлял, что система РУСАДА работает хорошо, проблем с допуском допинг-офицеров к спортсменам в стране нет в подавляющем большинстве случаев, но были сложности с допуском в закрытые города, и это стало одной из причин, почему WADA в ноябре не восстановило РУСАДА.

Что касается признания результатов расследования Макларена, то, как заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, это уже не зависит от Российского антидопингового агентства.

«Мы работаем над всеми вопросами, которые надо решить, но признание доклада Макларена не зависит от нас. Мы уважаем Макларена, считаем, что важно вести переговоры. Считаю, мы потеряли много времени, но еще раз подчеркиваю, что от нас этот вопрос не зависит», — сказал Ганус.

«Надо начинать переговоры»

По окончании симпозиума он подчеркнул, что процесс восстановления слишком затянулся и что пора принимать меры.

«Два оставшихся вопроса дорожной карты — вопросы переговоров. Как юрист я могу сказать, что сложные дела передавать в суд — последнее дело. Когда прошло заседание МОК, были поданы заявления в CAS и были выиграны 28 дел. Не надо ждать сейчас никаких дел. Надо начинать переговорный процесс и работать, — сказал Ганус. — Не хочу показаться самым умным, но я не понимаю, почему эта ситуация тянется так долго. Вакуум заполняется негативом. Россия теряет позиции, доверие международного сообщества, и это серьезная проблема».

На вопрос о том, кто должен вести переговоры, Ганус ответил: «Люди, которым доверяют. Это очень важно. Вопрос тянется давно, информационное поле очень тяжелое. Решений стопроцентных здесь не может быть, могут быть предварительные договоренности, этапы. Нужно формирование условий доверия, но мы (РУСАДА) не участвуем в этих переговорах».

По мнению Гануса, ситуация с восстановлением организации напоминает тупик, и нужно восстановить доверие.

«Я знаю их (WADA) позицию, она не изменилась. Вопросы не сняты. Еще раз говорю, это прецедент. Если “отпустят” Россию, то потом какую-то маленькую страну будут “строить”? Нет. Ситуация зашла в тупик, WADA само, как мне кажется, не может выйти из него. WADA же тоже под давлением различных организаций, которые недовольны. Всем надо выходить из ситуации совместно. Одна из моих задач — выстроить нормальные отношения с WADA и восстановить доверие», — сказал Ганус.

WADA довольно прогрессом России

Глава WADA Риди заявил, что процесс восстановления членства РУСАДА идет медленно, но в целом WADA удовлетворено работой российской стороны.

«WADA довольно значительным продвижением российской стороны в восстановлении РУСАДА под руководством нового менеджмента организации при нашей поддержке, однако есть еще ряд вопросов, которые предстоит решить для того, чтобы РУСАДА было признано соответствующим кодексу. И тогда Россия получит эффективную антидопинговую систему. Мы приветствуем независимое РУСАДА в нашей системе, но выражаем сожаление, что работа по восстановлению соответствия идет так долго», — сказал Риди.

Заместитель генерального директора WADA Келер отметил, что финансирование РУСАДА повышено, причем со стороны министерства финансов, а не Минспорта, как это было раньше.

Изменения в РУСАДА

О нововведениях в РУСАДА рассказала международный эксперт по восстановлению соответствия РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукосюте-Станикуниене.

«Первое, что мы сделали — оценили объем работы, финансирования для того, чтобы в России появилась сильная антидопинговая система. Увеличили штат РУСАДА вдвое. Предприняли действия для того, чтобы в РУСАДА появился отдел расследований. Приняли решение ежегодно проводить образовательные семинары», — сообщила она.

«Новый менеджмент по планированию тестов в РУСАДА состоит из шести очень молодых и образованных людей, которые будут проводить эффективную работу по разработке программ тестирования. В отделе расследований сейчас пять человек. Мы ввели программу информаторов прошлым летом, уже появилось около 40 источников. Должна быть введена также программа защиты информаторов — если людям необходима помощь, она должна быть оказана им», — добавила эксперт.

Чего ждут от РУСАДА?

В WADA подчеркнули, что РУСАДА помимо прочего необходимо продлить соглашение о работе с Британским антидопинговым агентством (UKAD) и международными экспертами до середины следующего года.

В декабре 2015 года функции планирования и организации тестирования были переданы UKAD в рамках трехстороннего соглашения между РУСАДА, WADA и UKAD. В июне 2017 года WADA допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением назначенных WADA международных экспертов и UKAD.

Как считает глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт, проведение допинг-тестов в России должно повышать уверенность в честности российских спортсменов и в соблюдении принципов честной борьбы.

«Как доктор я понимаю, что чувствуют спортсмены, когда не являются уверенными в честной борьбе. Я надеюсь, что тестирование в России повысит эту уверенность в отношении спортсменов из этой страны, мы также должны проводить тестирование в других странах», — заявил он.