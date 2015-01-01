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rfc_date, источник: ТАСС

Всемирное антидопинговое агентство отметило прогресс РУСАДА на пути восстановления

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отметило прогресс Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на пути к восстановлению в международной организации. Об этом на симпозиуме WADA заявил президент организации Крейг Риди.

Симпозиум WADA, который проходит в Лозанне, в среду обсуждает вопрос восстановления РУСАДА. На симпозиуме не будет принят окончательный вердикт относительно восстановления деятельности РУСАДА, решение должно быть вынесено на заседании совета учредителей WADA 17 мая в Монреале.

«WADA впечатлено прогрессом, которого добилось РУСАДА, агентство продолжает работу в сторону соответствия требованиям при поддержке WADA. Мы ждем возвращения РУСАДА, однако, к сожалению, это занимает больше времени, чем хотелось бы. В интересах российских спортсменов эта ситуация должна меняться. WADA в январе обсудило и согласовало дорожную карту с правительством России по восстановлению РУСАДА», — заявил Риди.

В ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. При этом руководство WADA отмечало, что российская сторона достигла существенного прогресса в вопросе восстановления членства РУСАДА в международной организации. На данный момент тестирование российских спортсменов проводится с помощью национального антидопингового агентства Великобритании.

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