Милан и Турин обсуждают с НОК Италии заявки на проведение Олимпиады-2026

Источник: РИА "Новости"

Мэр Турина Кьяра Аппендино направила в НОК письмо с декларацией о намерениях, а мэр Милана Джузеппе Сала в понедельник в ходе встречи с главой НОК Джованни Малаго обсудил интерес города к организации Олимпиады.

«Думаю, у Милана есть все необходимое, но мы не будет делать никаких шагов без поддержки правительства и одобрения с его стороны», — сказал Сала во вторник.

Область Венето, в которую входят Венеция, Верона и Кортина д’Ампеццо, где проходили Игры 1956 года, также заинтересована в том, чтобы принять Олимпиаду. Глава области Лука Дзайя сообщил, что формально об этом будет объявлено на следующей неделе.

«Международный олимпийский комитет высоко ценит растущий внутри Италии интерес к спорту и Олимпийским играм», — заявил Малаго.