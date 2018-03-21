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01:17 (мск), источник: Р-Спорт

Милан и Турин обсуждают с НОК Италии заявки на проведение Олимпиады-2026

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Милан и Турин ведут переговоры с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Италии о возможности подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщает АП.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Турина Кьяра Аппендино направила в НОК письмо с декларацией о намерениях, а мэр Милана Джузеппе Сала в понедельник в ходе встречи с главой НОК Джованни Малаго обсудил интерес города к организации Олимпиады.

«Думаю, у Милана есть все необходимое, но мы не будет делать никаких шагов без поддержки правительства и одобрения с его стороны», — сказал Сала во вторник.

Область Венето, в которую входят Венеция, Верона и Кортина д’Ампеццо, где проходили Игры 1956 года, также заинтересована в том, чтобы принять Олимпиаду. Глава области Лука Дзайя сообщил, что формально об этом будет объявлено на следующей неделе.

«Международный олимпийский комитет высоко ценит растущий внутри Италии интерес к спорту и Олимпийским играм», — заявил Малаго.

МОК выберет хозяина Олимпиады-2026 в 2019 году.

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