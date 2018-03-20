Северная итальянская область Венето намерена включиться в борьбу за право принять ОИ-2026

Источник: ИТАР-ТАСС

«Венето просит, чтобы наша инициатива [на проведение Олимпиады] рассматривалась наряду с прочими заявками. До конца следующей недели региональный совет одобрит соответствующий документ», — сказал губернатор. Ранее в своем «Твиттере» Дзайя вспоминал «честь» Кортины д’Ампеццо как первого итальянского города, в котором проводилась Олимпиада в 1956 году.

Интерес к проведению Игр также проявляет администрация Турина, уже принимавшего Олимпиаду в 2006 году и обладающего базовой инфраструктурой, которую «нужно обновить». Однако инициатива, поддержанная мэром Кьярой Аппендино, вызвала конфликт внутри администрации ее «Движения «5 звезд». Часть советников высказалась категорически против. Кроме того, все помнят о скандальном отказе от уже готовой заявки Рима на проведение летних Олимпийских игр — 2024 столичной «пятизвездной» администрации Вирджинии Раджи.

Место проведения Олимпиады 2026 года будет определено на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. В числе претендентов на проведение соревнований называются Калгари (Канада) и Саппоро (Япония). 16 марта о намерении подать заявку на проведение Игр в турецком Эрзуруме заявил президент Турции Тайип Эрдоган.