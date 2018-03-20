Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Больная тема ПАСЕ: больше не могут существовать без РФ - эксперт
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак
Квартира в голубых и бежевых тонах
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России
«Ак Барс» забросил пять шайб «Магнитке» в матче плей-офф КХЛ
Дмитрий Тарасов повеселился на вечеринке
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
20:17 (мск), источник: ТАСС

Северная итальянская область Венето намерена включиться в борьбу за право принять ОИ-2026

РИМ, 20 марта. /ТАСС/. Губернатор итальянской северной области Венето Лука Дзайя объявил, что до конца следующей недели региональный совет проголосует за поддержку заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Его слова приводит во вторник агентство АНСА.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Венето просит, чтобы наша инициатива [на проведение Олимпиады] рассматривалась наряду с прочими заявками. До конца следующей недели региональный совет одобрит соответствующий документ», — сказал губернатор. Ранее в своем «Твиттере» Дзайя вспоминал «честь» Кортины д’Ампеццо как первого итальянского города, в котором проводилась Олимпиада в 1956 году.

Интерес к проведению Игр также проявляет администрация Турина, уже принимавшего Олимпиаду в 2006 году и обладающего базовой инфраструктурой, которую «нужно обновить». Однако инициатива, поддержанная мэром Кьярой Аппендино, вызвала конфликт внутри администрации ее «Движения «5 звезд». Часть советников высказалась категорически против. Кроме того, все помнят о скандальном отказе от уже готовой заявки Рима на проведение летних Олимпийских игр — 2024 столичной «пятизвездной» администрации Вирджинии Раджи.

Место проведения Олимпиады 2026 года будет определено на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. В числе претендентов на проведение соревнований называются Калгари (Канада) и Саппоро (Япония). 16 марта о намерении подать заявку на проведение Игр в турецком Эрзуруме заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее жители австрийской федеральной земли Тироль, столицей которой является Инсбрук, по итогам референдума выступили против выдвижения заявки города на проведение Олимпийских игр 2026 года. Также на референдуме против Игр высказались жители швейцарского Сьона.

Зимние олимпийские игры-2018
Календарь / результатыСтатистика
 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Восемь команд показали форму для чемпионата мира-2018
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России
«Ак Барс» забросил пять шайб «Магнитке» в матче плей-офф КХЛ
Американский биатлонист: Спортсменов заставляют ехать в Тюмень
«Салават» вышел вперед в серии с «Трактором» в Кубке Гагарина
Сборная Бразилии привезла в Москву суперзвезд и солнце
Каюмов заменит Козуна в первом звене «Локомотива» в четвертом матче серии со СКА
Российский хоккеист сыграет за «Каролину» впервые в сезоне НХЛ
Новости
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь