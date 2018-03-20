В Кремле паралимпийцы волновались сильнее, чем в Пхенчхане

Источник: Спорт-Экспресс

Глава государства наградил спортсменов в Екатерининском зале.

К Ордену почета были представлены:

— Екатерина Румянцева, трехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер в лыжных гонках и биатлоне;

— Михалина Лысова, двукратная чемпионка, трехкратный серебряный и бронзовый призер в лыжных гонках и биатлоне;

— Анна Миленина, двукратная чемпионка и трехкратный серебряный призер в лыжных гонках и биатлоне;

— Алексей Бугаев, чемпион и серебряный призер в горнолыжном спорте.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством I степени получили Марта Зайнуллина (лыжные гонки, серебро и две бронзы) и Валерий Редкозубов (горные лыжи, две бронзы).

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени получила Ирина Гуляева (лыжные гонки, бронза).

— Вы показали высочайший класс и силу воли, — сказал Путин. — Подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта. Говоря спортивным языком, вы сделали это в меньшинстве. Выступали не в полном составе, но соревновались на равных с сильнейшими паралимпийскими сборными. Вся Россия гордится вами, вы достойно несете миссию паралимпийцев — восхищать и вдохновлять. Вы действительно заряжаете людей своей целеустремленностью, оптимизмом, энергией. Доказываете, что сила духа и вера в себя преодолевают любые трудности.

Сегодня мировой спорт, включая паралимпийский, переживает не самые простые времена. И ваш уникальный характер раскрылся с особой силой в этих условиях. Вас не сломили ни жесткий эмоциональный прессинг, ни запрет национальной символики. Вы собрались и взяли свое не числом, а умением! Мы рукоплескали стойкости и мастерству. Чего стоит одно только выступление в смешанной и открытой эстафетах наших девушек, которые наравне боролись со сборными, в составе которых были и женщины и мужчины. Хочу отметить и каждого из вас лично, и тех, кто вам помогал — замечательных тренеров, врачей, методистов, конструкторов специального оборудования, ассистентов и ведущих.

Уверен, вам непросто смириться, что не все смогли принять участие. За них искренне переживает вся страна. И мы сделаем все, чтобы поддержать этих честных и мужественных людей. Проведем для паралимпийцев в этом году ряд соревнований с особым статусом, и призовые будут сопоставимы с тем, что получили призеры Паралимпиады в Пхенчхане.

Мы продолжим отстаивать спортивную честь России и всех наших чистых атлетов. Будем выступать за спорт без политики и двойных стандартов. Делом доказывать верность нашей страны идеалам спорта. В основе которого высокие гуманистические ценности и принцип равных возможностей. В частности МИДу России, который успешно помогал нашим ребятам в Корее, следует на системном уровне активизировать работу комиссии РФ по делам ЮНЕСКО — в целях совершенствования международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Будем добиваться, чтобы правила были справедливыми и абсолютно прозрачными.

ГОНКИ ДАЮТСЯ ЛЕГЧЕ

От имени паралимпийцев говорили несколько человек, и самыми запоминающимися получились выступления Екатерины Румянцевой, которая заметно волновалась и читала речь с экрана смартфона, а также Михалины Лысовой.

— Благодарю вас за поддержку паралимпийского спорта, — сказала Румянцева. — Благодаря этой поддержке мы смогли принять участие в Играх и доказать, что достойны. Для нас было особой гордостью защитить честь России, пусть даже и под нейтральным статусом. Спасибо вам! Ваше внимание очень важно для нас.

А через несколько минут все та же Румянцева, не переставая волноваться, призналась, что сейчас ей намного труднее, чем на лыжной трассе в Пхенчхане.

— Лучше бежать, чем общаться! — улыбнулась чемпионка — Гонки даются легче намного!

ТО, ЧТО С НАМИ СДЕЛАЛИ — НИЗКИЙ ПОСТУПОК

Михалина Лысова становилась чемпионкой еще в Сочи и попадала в призы в Ванкувере. Эта лыжница и биатлонистка, выступающая в дисциплинах для спортсменов с нарушением зрения, тоже поделилась своими эмоциями.

— Я очень-очень переживала, — сказала Лысова. — Боялась сказать что-то не то, но выступила достойно, и слава Богу! Очень много читала и учила, но сказала не все, что хотела. Знаете, я впервые выступала перед президентом и это гораздо сложнее, чем выходить на старт!

— Самый волнительный момент Паралимпиады?

— Меня допустили за три дня до Игр, и вот эти нервы я не забуду. Корейская Олимпиада будет особенной для меня, и останется со мной на всю жизнь. Хотелось, конечно, на награждении слышать гимн своей страны. Без этого все было немного не то. Когда играет гимн нашей страны, переполняют радость и гордость.

— Как к вам отнеслись на Играх иностранцы?

— Далеко не все хорошо, но вот белорусы нас поддерживали и говорили, что без нас это все совсем не то. Очень надеюсь, что политика закончится, потому что выступать под нейтральным флагом это не для нас. То, что с нами сделали это полнейшая дискриминация и низкий поступок.