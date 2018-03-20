Лукин: Вопрос с восстановлением Паралимпийского комитета России вскоре будет закрыт

Источник: ИТАР-ТАСС

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основе выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о существовавшей в России на ведомственном уровне допинговой системе. Для восстановления паралимпийского движения России необходимо признать выводы из доклада Макларена и восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Наши коллеги из МПК благодарят нас за то, что мы выполнили более 60 условий, которые были выдвинуты для преодоления ситуации. Пока они продолжают настаивать на двух условиях, которые не имеют прямого отношения к ПКР. Это более широкий разговор, мы надеемся, что он будет в конце концов завершен. Скорее рано, чем поздно, страница будет перевернута», — сказал Лукин.

«Сейчас прошла Паралимпиада, и для меня главный не итог даже — не успешное выступление наших спортсменов, хотя, конечно, это замечательно, но главное, что к нам нет ни одного замечания. Не должны российские спортсмены отвечать за все проблемы мирового спорта. Это абсурд», — подчеркнул он.

На завершившихся в воскресенье Паралимпийских играх россияне выступали под флагом МПК из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил. В Пхёнчхане соревновались 30 российских паралимпийцев и шесть спортсменов-ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Общая численность российской делегации составила 75 человек. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 24 награды (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых), заняв второе место в медальном зачете.