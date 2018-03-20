Колобков: Российский спорт держат в заложниках

Источник: РИА "Новости"

Макларен представил окончательные итоги своего расследования в декабре 2016 года. Признание его выводов требуется для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Когда оправдали 28 наших спортсменов (после их дисквалификации Международным олимпийским комитетом — прим. ТАСС), решение выносилось независимым судом, это был полноценный юридический процесс — со свидетелями, с показаниями Макларена и [Григория] Родченкова, с перекрестными допросами с участием наших спортсменов и наших экспертов. Решение говорит само за себя, они оправданы. Судьями с профессиональной честью и профессиональными качествами», — сказал Колобков.