Сколько Казахстан заплатит своим спортсменам по итогам зимней Паралимпиады-2018

18 марта завершились зимняя Паралимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане. По итогам выступлений премиальные выплаты получат трое казахстанских спортсменов, передает корреспондент Vesti.kz.

Выплаты призовых спортсменам регулируются постановлением Правительства РК № 1435 от 19 декабря 2014 года. В Казахстане призовые за медали летних и зимних Олимпиад и Паралимпиад — одинаковые: за «золото» атлет получает 250 тысяч долларов, за «серебро» — 150 тысяч, а за «бронзу» — 75 тысяч. Также премиальные полагаются казахстанцам, занявшим четвертое, пятое и шестое места — по 30, 10 и пять тысяч долларов соответственно.

На Паралимпиаде-2018 казахстанский лыжник Александр Колядин завоевал первое в истории «золото». Еще один лыжник Александр Герлиц стал четвертым на дистанции в 20 километров и шестым — на 12,5 километров в биатлоне. Также Колядин и Герлиц вместе с Денисом Петренко заняли шестое место в эстафетной гонке в последний день соревнований, причем Герлиц пробежал два этапа.

Отметим, что в постановлении Правительства РК не уточняется, получит ли спортсмен призовые за двоих атлетов, если пробежит в эстафете за двоих участников.

Таким образом, Колядин получит 255 тысяч долларов, Герлиц — минимум 40 тысяч, а Петренко — пять тысяч.

Аналогичные бонусы выплачиваются и тренерам спортсменов. Сумма премиальных распределяется равномерно. За успешное выступление в командных видах спорта и эстафетах бонус в таком же размере получают три тренера команды.

По итогам Паралимпиады-2018 Казахстан, по самым минимальным расчетам, выплатит спортсменам и тренерам 600 тысяч долларов — более 191 миллиона 693 тысячи тенге). Деньги будут перечислены из республиканского бюджета.

Напомним, что благодаря «золоту» Колядина сборная Казахстана заняла 17-ое место в общем медальном зачете зимней Паралимпиады-2018.